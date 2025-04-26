Росіяни атакували Дергачі на Харківщині: пошкоджено підприємства, постраждали двоє працівників. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 26 квітня, російські війська вдарили по м.Дергачі в Харківській області, унаслідок чого пошкоджено два підприємства та постраждали два працівники на одному з них.
Про це повідомили в Харківській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
Так, російська армія атакувала Дергачі близько 7:00 ударними безпілотниками. Пошкоджено два цивільні підприємства, сталися пожежі.
Зазначається, що двоє працівників одного з підприємств, що було під обстрілом, - чоловіки віком 44 та 56 років - дістали поранення. Обох потерпілих доставлено до лікарні.
Своєю чергою У ДСНС додали, що рятувальники ліквідували пожежу на цивільному підприємстві, спричинену ударами ворожими безпілотниками.
Повідомляється, що пожежа площею 2500 м кв. виникла в одній зі складських будівель. Пошкоджень зазнала сусідня складська споруда.
О 12:05 пожежу вдалось ліквідувати.
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