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Новини Атака БпЛА на Харків
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Зранку у Харкові гриміли вибухи: ворог атакував місто дронами

Харків після атаки дронів 25 квітня

Зранку 26 квітня 2025 року у Харкові прогриміло кілька вибухів.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Харкова Ігор Терехов, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, під ворожим ударом перебував Шевченківський район міста. На місці влучання зафіксовано дим.

"У Шевченківському районі приліт біля багатоповерхівки. Пошкоджено балкони та вибиті вікна. Обстеження місця удару триває. Інформація про постраждалих наразі не надходила", - додав пізніше Терехов.

Як своєю чергою повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, попередньо, у Шевченківському районі Харкова ворожий БпЛА влучив в проїжджу частину.

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Інформація про постраждалих на цю хвилину не надходила.

Профільні служби прямують на місце влучання

Автор: 

обстріл (28533) Харків (5611) дрони (4719) Харківська область (820) Харківський район (250)


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Vladimir водить своїм STOPом по всій трампонівській морді. А той і радий.
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26.04.2025 07:15 Відповісти
 
 