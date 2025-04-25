Наслідки атаки "Шахедами" на Харків: горіло підприємство, пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж

Вночі 25 квітня 2025 року Харків знову опинився під ударами російських БпЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, внаслідок масованої ворожої атаки виникла пожежа на території цивільного підприємства, пошкоджені поруч розташовані приватні та багатоквартирні житлові будинки.

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"Рятувальники працювали під постійною загрозою повторних обстрілів, ліквідовуючи наслідки терористичної атаки окупантів. Психологи ДСНС надавали допомогу людям", - йдеться у повідомленні.

На щастя, жертв та постраждалих немає.

Нагадаємо, ввечері 24 квітня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники. Згодом стало відомо, що Харків атакували російські "шахеди", є влучання по цивільних будинках та пожежі.