Росіяни атакують Україну ударними безпілотниками, - Повітряні Сили (оновлено)

Ввечері 24 квітня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба Повітряних Сил.

Рух ударних безпілотників

Чернігівська, Сумська області - загроза ударних БпЛА!

Оновлення щодо руху безпілотників

Кілька груп "шахедів" у центрі, на півночі, на сході Сумщини курсом на південний захід.

Оновлення станом 00:21

Група "шахедів" на півночі Київської та Чернігівської областей курс на Житомирщину!

"Шахеди" на півночі Полтавщини курсом південно-західним.

м.Харків! БпЛа над містом!

Черкаська область (Черкаський, Золотоніський р-ни) - загроза застосування ворогом ударних БпЛА!

Оновлення станом 00:56

"Шахеди" на Полтавщині курсом на Черкащину.

"Шахеди" на межі Київської та Житомирської областей курсом на південь.

"Шахеди" на півдні Чернігівської області курсом на Київщину.

"Шахеди" на півночі Харківської області курс південний.

м.Харків! У вашому напрямку ворожі ударні БпЛА!

Оновлення станом 01:55

БпЛА у центрі Черкаської області курс південно-західний.

БпЛА на півночі Харківської області курс південний.

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