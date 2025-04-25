3 990 10
Росіяни атакують Україну ударними безпілотниками, - Повітряні Сили (оновлено)
Ввечері 24 квітня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.
Як передає Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба Повітряних Сил.
Рух ударних безпілотників
- Чернігівська, Сумська області - загроза ударних БпЛА!
Оновлення щодо руху безпілотників
- Кілька груп "шахедів" у центрі, на півночі, на сході Сумщини курсом на південний захід.
Оновлення станом 00:21
- Група "шахедів" на півночі Київської та Чернігівської областей курс на Житомирщину!
- "Шахеди" на півночі Полтавщини курсом південно-західним.
- м.Харків! БпЛа над містом!
- Черкаська область (Черкаський, Золотоніський р-ни) - загроза застосування ворогом ударних БпЛА!
Оновлення станом 00:56
- "Шахеди" на Полтавщині курсом на Черкащину.
- "Шахеди" на межі Київської та Житомирської областей курсом на південь.
- "Шахеди" на півдні Чернігівської області курсом на Київщину.
- "Шахеди" на півночі Харківської області курс південний.
- м.Харків! У вашому напрямку ворожі ударні БпЛА!
Оновлення станом 01:55
- БпЛА у центрі Черкаської області курс південно-західний.
- БпЛА на півночі Харківської області курс південний.
Топ коментарі
+5 Виктор Ле #550890
показати весь коментар24.04.2025 23:01
+5 Trevo Trow
показати весь коментар25.04.2025 00:22
+4 Станислав Литвиненко
показати весь коментар24.04.2025 22:57
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
будемо спостерігати як " мацква, спалєнная пажаром" !
Гарі, гарі ясна, чтоби нє пагасла!
І щоб розвідка працювала.
А наш найвеличніший в Африку полетів,мабуть,по луки і списи далекобійні.