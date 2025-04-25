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Новини Атака безпілотників
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Росіяни атакують Україну ударними безпілотниками, - Повітряні Сили (оновлено)

росіяни атакують шахедами ввечері 11 березня

Ввечері 24 квітня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише пресслужба Повітряних Сил.

Рух ударних безпілотників

  • Чернігівська, Сумська області - загроза ударних БпЛА!

Оновлення щодо руху безпілотників

  • Кілька груп "шахедів" у центрі, на півночі, на сході Сумщини курсом на південний захід.

Оновлення станом 00:21

  • Група "шахедів" на півночі Київської та Чернігівської областей курс на Житомирщину!
  • "Шахеди" на півночі Полтавщини курсом південно-західним.
  • м.Харків! БпЛа над містом!
  • Черкаська область (Черкаський, Золотоніський р-ни) - загроза застосування ворогом ударних БпЛА!

Оновлення станом 00:56

  • "Шахеди" на Полтавщині курсом на Черкащину.
  • "Шахеди" на межі Київської та Житомирської областей курсом на південь.
  • "Шахеди" на півдні Чернігівської області курсом на Київщину.
  • "Шахеди" на півночі Харківської області курс південний.
  • м.Харків! У вашому напрямку ворожі ударні БпЛА!

Оновлення станом 01:55

  • БпЛА у центрі Черкаської області курс південно-західний.
  • БпЛА на півночі Харківської області курс південний.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни атакували Запоріжжя "шахедами"

Автор: 

Повітряні сили (2650) Шахед (1009) війна в Україні (3981)


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Топ коментарі
+5
Плєшивиць з трампоном вчить Україну покірності...
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24.04.2025 23:01
+5
Після спостерігання вчорашніх ударів по Святошину мене напружують гучні вихлопи автомобілів. Уявляю, як там хлопцям на передовій. Але прийде відплата на всю срану балалайню, Україна переживала і гірші часи.
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25.04.2025 00:22
+4
А як же . Путін мене послухає ?
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24.04.2025 22:57
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А як же . Путін мене послухає ?
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24.04.2025 22:57 Відповісти
Він ще трамповську мережу не війщов... Почитає пообіду - песьков щось бреше, а там і робочій день скінчився...
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25.04.2025 02:00 Відповісти
Плєшивиць з трампоном вчить Україну покірності...
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24.04.2025 23:01 Відповісти
Тільки коли зсу почне за кожного вбитого українського цивільного вбивати трьох цивільних рюзькє - атаки на українців зменьшаться, н уі каншна по масквабаду , по центру!
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25.04.2025 00:21 Відповісти
Після спостерігання вчорашніх ударів по Святошину мене напружують гучні вихлопи автомобілів. Уявляю, як там хлопцям на передовій. Але прийде відплата на всю срану балалайню, Україна переживала і гірші часи.
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25.04.2025 00:22 Відповісти
Бийте по кацапії у відповідь. Смерть кацапам!
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25.04.2025 02:11 Відповісти
господи как хошется, чтоб єто ВСЯ ******** ЗДОХЛА
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25.04.2025 03:08 Відповісти
Усі чекаємо шоу побєдобєсія на кривавому цвинтарі машкви,
будемо спостерігати як " мацква, спалєнная пажаром" !
Гарі, гарі ясна, чтоби нє пагасла!
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25.04.2025 05:58 Відповісти
Треба,щоб була така зброя,типу таурус,щоб із землею зрівняти отих«пускачів шахедів»
І щоб розвідка працювала.
А наш найвеличніший в Африку полетів,мабуть,по луки і списи далекобійні.
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25.04.2025 06:26 Відповісти
 
 