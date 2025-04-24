Росіяни атакували Запоріжжя "шахедами"
У ніч проти 24 квітня російські загарбники атакували Запоріжжя ударними безпілотниками
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.
"Пошкоджена адміністративна будівля та вікна у будинку поруч. Минулося без постраждалих", - йдеться в повідомленні.
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