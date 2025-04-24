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Новини Обстріли Запоріжжя
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Росіяни атакували Запоріжжя "шахедами"

Атака на Запоріжжя 24 квітня

У ніч проти 24 квітня російські загарбники атакували Запоріжжя ударними безпілотниками

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Пошкоджена адміністративна будівля та вікна у будинку поруч. Минулося без постраждалих", - йдеться в повідомленні.

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Автор: 

Запоріжжя (2268) обстріл (28523) Запорізька область (3610) Шахед (1005) Запорізький район (109)


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