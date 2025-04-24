Россияне атаковали Запорожье "шахедами"
В ночь на 24 апреля российские захватчики атаковали Запорожье ударными беспилотниками.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
"Повреждено административное здание и окна в доме рядом. Обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль