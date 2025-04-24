Россияне атаковали Запорожье "шахедами"

В ночь на 24 апреля российские захватчики атаковали Запорожье ударными беспилотниками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Повреждено административное здание и окна в доме рядом. Обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

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