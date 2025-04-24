РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
5475 посетителей онлайн
Новости Обстрелы Запорожья
817 0

Россияне атаковали Запорожье "шахедами"

Атака на Запорожье 24 апреля

В ночь на 24 апреля российские захватчики атаковали Запорожье ударными беспилотниками.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Повреждено административное здание и окна в доме рядом. Обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты ударили по Запорожью: погибла женщина, 38 человек пострадали, в том числе 7 детей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Автор: 

Запорожье (2654) обстрел (27202) Запорожская область (3088) Шахед (1003) Запорожский район (108)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 