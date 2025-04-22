Рашисты ударили по Запорожью: погибла женщина, 38 человек пострадали, в том числе 7 детей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)
В Запорожской области и Херсоне слышны взрывы.
Об этом сообщил глава ЗОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Также взрывы прогремели в Херсоне.
Воздушные силы накануне предупреждали о пусках КАБов на Запорожскую и Донецкую области.
"В результате вражеской атаки россиян по Запорожской области, в одном из районов Запорожья возник пожар", - впоследствии сообщил глава области.
Предварительно есть пострадавшие, отметил Федоров.
Также он обнародовал последствия вражеского удара.
"Двое человек ранены. Таковы предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье. Пострадавших доставляют в больницу", - добавил он.
Известно, что атака РФ унесла жизни человека.
"69-летняя женщина получила тяжелые ранения. Медики пытались ее реанимировать, но спасти не смогли", - рассказал глава ОВА.
Также известно, что в результате российских обстрелов ранены двое детей.
14-летний мальчик - в тяжелом состоянии, 4-летний мальчик - в состоянии средней тяжести.
В настоящее время количество раненых возросло до 13 человек.
По состоянию на 13.15 количество раненых возросло до 15.
Глава области в 13:45 сообщил, что количество раненых возросло до 22 человек. Ранены, в частности, трое детей. Один человек погиб.
В данное время известно о 4 пострадавших детях.
Мальчики 16, 14, 4 и 3 лет сейчас находятся в больнице. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.
По состоянию на 16 часов известно о 26 пострадавших, в том числе - четырех детях.
По состоянию на 18:40 количество жителей Запорожья, обратившихся за помощью к медикам, возросло до 33-х. Один человек погиб.
Обновление по состоянию на 19.28. Уже 38 запорожцев обратились к медикам. Среди раненых семеро детей.
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Скільки дітей ви поранили та вбили!
Моя мрія - в'їбати по кремлю та щоб там здох путін із своїми **********!
****лицо и выпученные глаза - это потужный ответ по российским агрессорам.