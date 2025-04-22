РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14541 посетитель онлайн
Новости Обстрелы Запорожской области Удары РФ по Херсону
8 608 17

Рашисты ударили по Запорожью: погибла женщина, 38 человек пострадали, в том числе 7 детей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

В Запорожской области и Херсоне слышны взрывы.

Об этом сообщил глава ЗОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Также взрывы прогремели в Херсоне.

Воздушные силы накануне предупреждали о пусках КАБов на Запорожскую и Донецкую области.

"В результате вражеской атаки россиян по Запорожской области, в одном из районов Запорожья возник пожар", - впоследствии сообщил глава области.

Предварительно есть пострадавшие, отметил Федоров.

Также он обнародовал последствия вражеского удара.

"Двое человек ранены. Таковы предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье. Пострадавших доставляют в больницу", - добавил он.

Известно, что атака РФ унесла жизни человека.

"69-летняя женщина получила тяжелые ранения. Медики пытались ее реанимировать, но спасти не смогли", - рассказал глава ОВА.

Также известно, что в результате российских обстрелов ранены двое детей.

14-летний мальчик - в тяжелом состоянии, 4-летний мальчик - в состоянии средней тяжести.

В настоящее время количество раненых возросло до 13 человек.

По состоянию на 13.15 количество раненых возросло до 15.

Глава области в 13:45 сообщил, что количество раненых возросло до 22 человек. Ранены, в частности, трое детей. Один человек погиб.

В данное время известно о 4 пострадавших детях.

Мальчики 16, 14, 4 и 3 лет сейчас находятся в больнице. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.

По состоянию на 16 часов известно о 26 пострадавших, в том числе - четырех детях.

Читайте также: Сутки в Запорожской области: по 12 населенным пунктам россияне нанесли более 500 ударов

По состоянию на 18:40 количество жителей Запорожья, обратившихся за помощью к медикам, возросло до 33-х. Один человек погиб.

Обновление по состоянию на 19.28. Уже 38 запорожцев обратились к медикам. Среди раненых семеро детей.

Росіяни обстріляли Запоріжжя 22 квітня 2025 року
Росіяни обстріляли Запоріжжя 22 квітня 2025 року
Росіяни обстріляли Запоріжжя 22 квітня 2025 року
Росіяни обстріляли Запоріжжя 22 квітня 2025 року
Росіяни обстріляли Запоріжжя 22 квітня 2025 року

Также читайте: Сутки на Запорожье: по 12 населенным пунктам россияне нанесли более 500 ударов

Автор: 

взрыв (6749) Херсон (2822) Запорожская область (3086) Херсонская область (4772) Херсонский район (265)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+22
КАБи на Запоріжжя - це зовсім поруч розмежування нашої оборони і військ терориста і можливість кацапу дістати дло міста через окуповані території. Наслідком окупованих територій Запорізької і Херсонської областей є наймогуиніша стратегія оборони, проведена спецоперація квартальної босоти по розмінуванню Чонгара і акваторії Азовського моря, відведення наших військ на 30 ділянках і знищення ракетних програм. Це дуже потужно, але чомусь на користь ворога.
показать весь комментарий
22.04.2025 12:15
+8
****** ублюдки, ви нахєра цілите в житлові будинки!
Скільки дітей ви поранили та вбили!
Моя мрія - в'їбати по кремлю та щоб там здох путін із своїми **********!
показать весь комментарий
22.04.2025 12:50
+8
Царство небесное погибшим, скорейшего выздоровление раненым патриотом Украины.
показать весь комментарий
22.04.2025 12:55
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
КАБи на Запоріжжя - це зовсім поруч розмежування нашої оборони і військ терориста і можливість кацапу дістати дло міста через окуповані території. Наслідком окупованих територій Запорізької і Херсонської областей є наймогуиніша стратегія оборони, проведена спецоперація квартальної босоти по розмінуванню Чонгара і акваторії Азовського моря, відведення наших військ на 30 ділянках і знищення ракетних програм. Це дуже потужно, але чомусь на користь ворога.
показать весь комментарий
22.04.2025 12:15 Ответить
так треба було всім , чим є відбивати , вбивати , і вбивати, проклятих окупантів,в Україні , а не робити вигляд , що їх , як-би і нема , замість того , щоб пертися в сраний , непотрібний украінцям курськ , брянськ і прочіє рашистські ***** Стільки людей і і новітньою зброї втрачено Ясний перець, що зеіуда , має інші завдання і цілі , я не розумію, чого патріоти офіцери , які воюють мовчать , на ці накази , по перше зрадника , по друге неадекватного абсолютного О4* ухилянта в військовій справі⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️
показать весь комментарий
22.04.2025 16:41 Ответить
Яка розумна! Аж страшно!
показать весь комментарий
22.04.2025 21:26 Ответить
****** ублюдки, ви нахєра цілите в житлові будинки!
Скільки дітей ви поранили та вбили!
Моя мрія - в'їбати по кремлю та щоб там здох путін із своїми **********!
показать весь комментарий
22.04.2025 12:50 Ответить
А моя мрія - перетворити рашистський ростов, таґанроґ, брянськ, курськ на міста-привиди на зразок Маріуполя. Ліквідувавши при цьому половину цивільного населення, в т.ч. кацапських свиносамок і личинок. Око за око
показать весь комментарий
22.04.2025 18:31 Ответить
Царство небесное погибшим, скорейшего выздоровление раненым патриотом Украины.
показать весь комментарий
22.04.2025 12:55 Ответить
Гори в пеклі фашиська росія ,на фронті не в ворога не виходить так ці виродки з мирним населенням воюють ,що б ви видохли всі рашисти.
показать весь комментарий
22.04.2025 14:43 Ответить
Чисто мордовские патриоты одабряют:
показать весь комментарий
22.04.2025 16:50 Ответить
Середня з них сама продумана, навіть зробила імпровізовану чорну стрічку, треба було тільки трохи нижче спустити того паска.
показать весь комментарий
22.04.2025 17:10 Ответить
Так 30 денне перемирья вже закінчилося чи ні?, яке підписав Умеров та Єрмак з США, ще списки обєктів давали по яких бити не можна, тоб то по НПЗ бити неможна, а по живим людям, домівкам можна?- "МОЛОДЦІ". На золоту візу за 5 мільонів $,в США, Умеров вже заслужив. Виникає ще питання, до Зеленського,Єрмака,Умерова і Сирського, де блукаючий Петріот чи SAMP-Т, разом з особовимм складом?- угробили? чи здали? це теж питання і хто за це відповість- рядовий на передовій і мирні мешканці в містах?.
показать весь комментарий
22.04.2025 18:49 Ответить
Той, який, блукав - так, угробили. Ви мабуть новину пропустили
показать весь комментарий
22.04.2025 19:56 Ответить
Ні я не пропустив, нажаль ціх "новин" було не меньше пьяти, ще Безугла про це повідомляла. Якось дивно виходить за рік як почали надавати ЗРК ні одного не було вражено тілька були пошкодження , а за пів року , як заступив головкомоом Сирський- Єрмак було до пяти знищень. Це що збіг чи зрада?- не може бути шоб це була зрада.
показать весь комментарий
22.04.2025 20:08 Ответить
Зеленый балабол уже вылетает из барбершопа в телестудию. Печальное **** лицо и выпученные глаза - это потужный ответ по российским агрессорам.
показать весь комментарий
22.04.2025 19:37 Ответить
Це результат ваших мирних переговорів з ******. Чим більше ***** вбиває мирних людей тим скоріше Зе біжить на любих умовах сідати за стіл переговорів. Ця кров на ваших руках також суки
показать весь комментарий
22.04.2025 19:41 Ответить
7-8-9 травня москва і все навколо неї повинна горіти від ударів дронів і ракет. Щоб виродки фашистські на свій сатанінський день победобесія збирали рештки трупів і змивали кров з вулиць. А палити московські торфяники навколо москви потрібно починати вже зараз. Щоб вже зараз вони забули що в москві можна жити без протигаза не те що проводити парад красних фашистів
показать весь комментарий
22.04.2025 19:46 Ответить
 
 