Рашисты ударили по Запорожью: погибла женщина, 38 человек пострадали, в том числе 7 детей. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

В Запорожской области и Херсоне слышны взрывы.

Об этом сообщил глава ЗОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Также взрывы прогремели в Херсоне.

Воздушные силы накануне предупреждали о пусках КАБов на Запорожскую и Донецкую области.

"В результате вражеской атаки россиян по Запорожской области, в одном из районов Запорожья возник пожар", - впоследствии сообщил глава области.

Предварительно есть пострадавшие, отметил Федоров.

Также он обнародовал последствия вражеского удара.

"Двое человек ранены. Таковы предварительные последствия вражеской атаки на Запорожье. Пострадавших доставляют в больницу", - добавил он.

Известно, что атака РФ унесла жизни человека.

"69-летняя женщина получила тяжелые ранения. Медики пытались ее реанимировать, но спасти не смогли", - рассказал глава ОВА.

Также известно, что в результате российских обстрелов ранены двое детей.

14-летний мальчик - в тяжелом состоянии, 4-летний мальчик - в состоянии средней тяжести.

В настоящее время количество раненых возросло до 13 человек.

По состоянию на 13.15 количество раненых возросло до 15.

Глава области в 13:45 сообщил, что количество раненых возросло до 22 человек. Ранены, в частности, трое детей. Один человек погиб.

В данное время известно о 4 пострадавших детях.

Мальчики 16, 14, 4 и 3 лет сейчас находятся в больнице. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.

По состоянию на 16 часов известно о 26 пострадавших, в том числе - четырех детях.

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По состоянию на 18:40 количество жителей Запорожья, обратившихся за помощью к медикам, возросло до 33-х. Один человек погиб.

Обновление по состоянию на 19.28. Уже 38 запорожцев обратились к медикам. Среди раненых семеро детей.











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