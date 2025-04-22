Сутки в Запорожской области: по 12 населенным пунктам россияне нанесли более 500 ударов
За прошедшие сутки, 21 апреля, оккупанты нанесли 552 удара по 12 населенным пунктам Запорожской области.
Как информирует Цензор.НЕТ об этом сообщил начальник ОВА Иван Федоров.
Войска РФ осуществили 11 авиационных ударов по Новояковлевке, Степногорску, Зализнычному, Малиновке и Новодаровке. В частности:
- 303 БпЛА различной модификации атаковали Малокатериновку, Каменское, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне и Новодаровку.
- 29 обстрелов из РСЗО накрыли Каменское, Щербаки, Новоданиловку, Чаривне и Новодаровку.
- 209 артударов нанесено по территории Каменского, Гуляйполя, Щербаков, Новоданиловки, Малой Токмачки, Чаривного и Новодаровки.
"Поступило 5 сообщений о повреждении домов, автомобилей и объектов инфраструктуры. Мирные жители не пострадали", - отметил Федоров.
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