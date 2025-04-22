Доба на Запоріжжя: по 12 населених пунктах росіяни завдали понад 500 ударів

Упродовж минулої доби, 21 квітня, окупанти завдали 552 удари по 12 населених пунктах Запорізької області.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомив начальник ОВА Іван Федоров.

Війська РФ здійснили 11 авіаційних ударів по Новояковлівці, Степногірську, Залізничному, Малинівці та Новодарівці. Зокрема:

303 БпЛА різної модифікації атакували Малокатеринівку, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

29 обстрілів з РСЗВ накрили Камʼянське, Щербаки, Новоданилівку, Чарівне та Новодарівку.

209 артударів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

"Надійшло 5 повідомлень про пошкодження будинків, автівок та обʼєктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали", - зазначив Федоров.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Сили оборони відкинули росіян поблизу Удачного, - DeepState. КАРТИ