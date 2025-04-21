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Новини Оновлення мапи DeepState
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Сили оборони відкинули росіян поблизу Удачного, - DeepState. КАРТИ

Підрозділи Сил оборони змогли відтіснити ворога південніше Удачного біля Покровська.

Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Сили Оборони України відкинули противника південніше Удачного. Ворог просунувся біля Кам'янського та в Дніпроенергії", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Росіяни окупували Катеринівку на Донеччині, - DeepState. КАРТИ

Росіяни просунулись біля Кам'янського

Росіяни просунулись біля Дніпроенергії

Автор: 

Запорізька область (3608) Донецька область (8467) Волноваський район (213) Покровський район (570) Мелітопольський район (5) Удачне (16) Кам’янське (1) Дніпроенергія (5) війна в Україні (3899) DeepState (99)


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Рашистський зет-блогер пише про відступ російських військ з Богданівки.

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21.04.2025 18:48 Відповісти
Гарні новини, це дуже важливий напрямок.
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21.04.2025 18:49 Відповісти
Почалося! Контр наступ....
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21.04.2025 18:54 Відповісти
Перед підписанням про копалини треба будь-який хутір відвоювати.
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21.04.2025 19:37 Відповісти
 
 