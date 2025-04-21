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Сили оборони відкинули росіян поблизу Удачного, - DeepState. КАРТИ
Підрозділи Сил оборони змогли відтіснити ворога південніше Удачного біля Покровська.
Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.
"Сили Оборони України відкинули противника південніше Удачного. Ворог просунувся біля Кам'янського та в Дніпроенергії", - йдеться в повідомленні.
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показати весь коментар21.04.2025 18:48 Відповісти Мені подобається 7
Nick Heinen
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