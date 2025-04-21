Силы обороны отбросили россиян вблизи Удачного, - DeepState

Подразделения Сил обороны смогли оттеснить врага южнее Удачного возле Покровска.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Силы Обороны Украины отбросили противника южнее Удачного. Враг продвинулся возле Каменского и в Днепроэнергии", - говорится в сообщении.

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