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Силы обороны отбросили россиян вблизи Удачного, - DeepState

Подразделения Сил обороны смогли оттеснить врага южнее Удачного возле Покровска.

Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Силы Обороны Украины отбросили противника южнее Удачного. Враг продвинулся возле Каменского и в Днепроэнергии", - говорится в сообщении.

Также читайте: Россияне оккупировали Катериновку в Донецкой области, - DeepState. КАРТЫ

Россияне продвинулись возле Каменского'янського

Россияне продвинулись возле Днепроэнергии

Автор: 

Запорожская область (3083) Донецкая область (9656) Волновахский район (208) Покровский район (561) Мелитопольский район (5) Удачное (16) Каменское (1) Днепроэнергия (5) война в Украине (3864) DeepState (96)


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Рашистський зет-блогер пише про відступ російських військ з Богданівки.

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21.04.2025 18:48 Ответить
Гарні новини, це дуже важливий напрямок.
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21.04.2025 18:49 Ответить
Почалося! Контр наступ....
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21.04.2025 18:54 Ответить
Перед підписанням про копалини треба будь-який хутір відвоювати.
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21.04.2025 19:37 Ответить
 
 