Силы обороны отбросили россиян вблизи Удачного, - DeepState
Подразделения Сил обороны смогли оттеснить врага южнее Удачного возле Покровска.
Об этом пишут DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Силы Обороны Украины отбросили противника южнее Удачного. Враг продвинулся возле Каменского и в Днепроэнергии", - говорится в сообщении.
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