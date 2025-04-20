Росіяни окупували Катеринівку на Донеччині, - DeepState. КАРТИ

Російські війська окупували населений пункт Катеринівка в Донецькій області.

Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог окупував Катеринівку, а також просунувся біля Нового, Преображенки та в Сухій Балці", - йдеться в повідомленні.

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