УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12025 відвідувачів онлайн
Новини Оновлення мапи DeepState
8 254 20

Росіяни окупували Катеринівку на Донеччині, - DeepState. КАРТИ

Російські війська окупували населений пункт Катеринівка в Донецькій області.

Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог окупував Катеринівку, а також просунувся біля Нового, Преображенки та в Сухій Балці", - йдеться в повідомленні.

Читайте: ЗСУ відкинули ворога в Удачному, окупанти просунулися в Сухій Балці та біля Нового, - DeepState. КАРТИ

Росіяни просунулись біля Преображенки

Росіяни просунулись біля Cухої Балки

Автор: 

Донецька область (8459) Краматорський район (229) Покровський район (570) Суха Балка (4) Катеринівка (5) Преображенка (6) Нове (5)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+13
Ну що ухилянти, проголосували по приколу? Фортеця Павлоград вас чекає.
показати весь коментар
20.04.2025 20:56
+9
Окупували під час перемир"я? "Дякуємо" трампу за потужні зусилля.
показати весь коментар
20.04.2025 21:39
+7
Зебіле, кацапи голосують за 2 млн рублів а не за Путіна.
показати весь коментар
20.04.2025 21:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
20.04.2025 20:48 Відповісти
Ну що ухилянти, проголосували по приколу? Фортеця Павлоград вас чекає.
показати весь коментар
20.04.2025 20:56 Відповісти
Ти про кацапів що голосували за підераста-путіна?
показати весь коментар
20.04.2025 21:09 Відповісти
Зебіле, кацапи голосують за 2 млн рублів а не за Путіна.
показати весь коментар
20.04.2025 21:15 Відповісти
як далеко ще зайдут?Сирський, дай тварюка відповідь
показати весь коментар
20.04.2025 21:00 Відповісти
Українська армія без генерала Залужного з кожним днем відступає, а ворог просувається далі.
показати весь коментар
20.04.2025 21:23 Відповісти
Ти дурна як пробка.
показати весь коментар
20.04.2025 21:48 Відповісти
А ти розумна як пустий глечик.
показати весь коментар
21.04.2025 11:18 Відповісти
А з Залужним наступала?
показати весь коментар
20.04.2025 22:20 Відповісти
Так, поки у справу не втрутився гавнокамамадующій наступатєль Zільонський !
показати весь коментар
21.04.2025 11:20 Відповісти
показати весь коментар
20.04.2025 21:34 Відповісти
Окупували під час перемир"я? "Дякуємо" трампу за потужні зусилля.
показати весь коментар
20.04.2025 21:39 Відповісти
В ютубі бачив?
показати весь коментар
20.04.2025 21:57 Відповісти
Зає*ісь "перемир'я"...
показати весь коментар
20.04.2025 22:33 Відповісти
Зашибісь було перемир'я. І це тільки початок. Завтра взнаємо багато цікавого про що зараз заборонено говорити щоб не зірвати мирний план. Тварі вонючі
показати весь коментар
21.04.2025 01:23 Відповісти
Забирают на всегда территорию, стратегия у нашего командования не меняется. Как так с одинаковым количеством солдат россия побеждает в этой войне. Ни каких выводов ни Зелинский ни Сырский не делают . Сырский так вообще про российский по ходу
показати весь коментар
21.04.2025 03:29 Відповісти
Так спочатку перемир'я, потім повно об'ємний мир - капітуляція за злочинним сценарієм трампона і )(уйла.. зі втратою територіальної цілісності та частково суверенитету України . . Інакше навіщо тоді
наша продажна влада розмінувала і віддала без бою весь Південь
України, і напевно що, за оманським сценарієм.
показати весь коментар
21.04.2025 05:28 Відповісти
Доки керуватиме московит Сирський, буде здача територій. Єврейський клоун так домовився.
показати весь коментар
21.04.2025 15:50 Відповісти
 
 