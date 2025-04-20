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Росіяни окупували Катеринівку на Донеччині, - DeepState. КАРТИ
Російські війська окупували населений пункт Катеринівка в Донецькій області.
Про це пишуть DeepState, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог окупував Катеринівку, а також просунувся біля Нового, Преображенки та в Сухій Балці", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+13 Фридрих Кан
показати весь коментар20.04.2025 20:56
+9 Ihor Ihor #577453
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+7 Фридрих Кан
показати весь коментар20.04.2025 21:15
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наша продажна влада розмінувала і віддала без бою весь Південь
України, і напевно що, за оманським сценарієм.