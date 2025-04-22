Рашисти вдарили по Запоріжжю: загинула жінка, 38 осіб постраждали, зокрема 7 дітей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Російські війська обстріляли Запоріжжя, внаслідок чого постраждало понад 20 осіб, зокрема діти. Загинула жінка.

Про це повідомив глава ЗОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Також вибухи пролунали у Херсоні.

Повітряні сили напередодні попереджали про пуски КАБів на Запорізьку та Донецьку області.

"Внаслідок ворожої атаки росіян по Запорізькій області, в одному із районів Запоріжжя виникла пожежа", - згодом повідомив очільник області.

Попередньо, є потерпілі, зазначив Федоров.

Також він оприлюднив наслідки ворожого удару.

"Двоє людей поранені. Такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя. Постраждалих доправляють до лікарні", - додав він.

Відомо, що атака РФ забрала життя людини.

"69-річна жінка дістала тяжких поранень. Медики намагалися її реанімувати, але врятувати не змогли", - розповів глава ОВА.

Також відомо, що внаслідок російського обстрілу поранено двох дітей.

14-річний хлопчик у тяжкому стані, 4-річний хлопчик у стані середньої тяжкості.

Наразі кількість поранених зросла до 13 осіб.

Станом на 13:15 кількість поранених зросла до 15.

Глава області о 13:45 повідомив, що кількість поранених зросла до 22 осіб. Поранено, зокрема, трьох дітей. Одна людина загинула.

Наразі відомо про 4 постраждалих дітей.

Хлопчики 16, 14, 4 та 3 років зараз у лікарні. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Станом на 16 годину відомо про 26 постраждалих, зокрема 4-х дітей.

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Станом на 18:40 кількість мешканців Запоріжжя, які звернулися по допомогу до медиків, зросла до 33-х. Одна людина загинула

Оновлення станом на 19:28. Уже 38 запоріжців звернулися до медиків. Серед поранених семеро дітей.









