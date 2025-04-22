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Новини Обстріли Запорізької області Обстріли Запоріжжя Удари РФ по Херсону
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Рашисти вдарили по Запоріжжю: загинула жінка, 38 осіб постраждали, зокрема 7 дітей. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Російські війська обстріляли Запоріжжя, внаслідок чого постраждало понад 20 осіб, зокрема діти. Загинула жінка.

Про це повідомив глава ЗОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Також вибухи пролунали у Херсоні.

Повітряні сили напередодні попереджали про пуски КАБів на Запорізьку та Донецьку області.

"Внаслідок ворожої атаки росіян по Запорізькій області, в одному із районів Запоріжжя виникла пожежа", - згодом повідомив очільник області.

Попередньо, є потерпілі, зазначив Федоров.

Також він оприлюднив наслідки ворожого удару.

"Двоє людей поранені. Такі попередні наслідки ворожої атаки на Запоріжжя. Постраждалих доправляють до лікарні", - додав він.

Відомо, що атака РФ забрала життя людини.

"69-річна жінка дістала тяжких поранень. Медики намагалися її реанімувати, але врятувати не змогли", - розповів глава ОВА.

Також відомо, що внаслідок російського обстрілу поранено двох дітей.

14-річний хлопчик у тяжкому стані, 4-річний хлопчик у стані середньої тяжкості.

Наразі кількість поранених зросла до 13 осіб.

Станом на 13:15 кількість поранених зросла до 15.

Глава області о 13:45 повідомив, що кількість поранених зросла до 22 осіб. Поранено, зокрема, трьох дітей. Одна людина загинула.

Наразі відомо про 4 постраждалих дітей.

Хлопчики 16, 14, 4 та 3 років зараз у лікарні. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості.

Станом на 16 годину відомо про 26 постраждалих, зокрема 4-х дітей.

Також читайте: Доба на Запоріжжя: по 12 населених пунктах росіяни завдали понад 500 ударів

Станом на 18:40 кількість мешканців Запоріжжя, які звернулися по допомогу до медиків, зросла до 33-х. Одна людина загинула

Оновлення станом на 19:28. Уже 38 запоріжців звернулися до медиків. Серед поранених семеро дітей.

Росіяни обстріляли Запоріжжя 22 квітня 2025 року
Росіяни обстріляли Запоріжжя 22 квітня 2025 року
Росіяни обстріляли Запоріжжя 22 квітня 2025 року
Росіяни обстріляли Запоріжжя 22 квітня 2025 року
Росіяни обстріляли Запоріжжя 22 квітня 2025 року

Автор: 

вибух (4461) Запоріжжя (2268) Херсон (3362) Запорізька область (3608) Херсонська область (5759) Запорізький район (107) Херсонський район (270)


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Топ коментарі
+22
КАБи на Запоріжжя - це зовсім поруч розмежування нашої оборони і військ терориста і можливість кацапу дістати дло міста через окуповані території. Наслідком окупованих територій Запорізької і Херсонської областей є наймогуиніша стратегія оборони, проведена спецоперація квартальної босоти по розмінуванню Чонгара і акваторії Азовського моря, відведення наших військ на 30 ділянках і знищення ракетних програм. Це дуже потужно, але чомусь на користь ворога.
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22.04.2025 12:15
+8
****** ублюдки, ви нахєра цілите в житлові будинки!
Скільки дітей ви поранили та вбили!
Моя мрія - в'їбати по кремлю та щоб там здох путін із своїми **********!
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22.04.2025 12:50
+8
Царство небесное погибшим, скорейшего выздоровление раненым патриотом Украины.
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22.04.2025 12:55
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КАБи на Запоріжжя - це зовсім поруч розмежування нашої оборони і військ терориста і можливість кацапу дістати дло міста через окуповані території. Наслідком окупованих територій Запорізької і Херсонської областей є наймогуиніша стратегія оборони, проведена спецоперація квартальної босоти по розмінуванню Чонгара і акваторії Азовського моря, відведення наших військ на 30 ділянках і знищення ракетних програм. Це дуже потужно, але чомусь на користь ворога.
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22.04.2025 12:15 Відповісти
так треба було всім , чим є відбивати , вбивати , і вбивати, проклятих окупантів,в Україні , а не робити вигляд , що їх , як-би і нема , замість того , щоб пертися в сраний , непотрібний украінцям курськ , брянськ і прочіє рашистські ***** Стільки людей і і новітньою зброї втрачено Ясний перець, що зеіуда , має інші завдання і цілі , я не розумію, чого патріоти офіцери , які воюють мовчать , на ці накази , по перше зрадника , по друге неадекватного абсолютного О4* ухилянта в військовій справі⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️⁉️
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22.04.2025 16:41 Відповісти
Яка розумна! Аж страшно!
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22.04.2025 21:26 Відповісти
****** ублюдки, ви нахєра цілите в житлові будинки!
Скільки дітей ви поранили та вбили!
Моя мрія - в'їбати по кремлю та щоб там здох путін із своїми **********!
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22.04.2025 12:50 Відповісти
А моя мрія - перетворити рашистський ростов, таґанроґ, брянськ, курськ на міста-привиди на зразок Маріуполя. Ліквідувавши при цьому половину цивільного населення, в т.ч. кацапських свиносамок і личинок. Око за око
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22.04.2025 18:31 Відповісти
Царство небесное погибшим, скорейшего выздоровление раненым патриотом Украины.
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22.04.2025 12:55 Відповісти
Гори в пеклі фашиська росія ,на фронті не в ворога не виходить так ці виродки з мирним населенням воюють ,що б ви видохли всі рашисти.
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22.04.2025 14:43 Відповісти
Чисто мордовские патриоты одабряют:
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22.04.2025 16:50 Відповісти
Середня з них сама продумана, навіть зробила імпровізовану чорну стрічку, треба було тільки трохи нижче спустити того паска.
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22.04.2025 17:10 Відповісти
Так 30 денне перемирья вже закінчилося чи ні?, яке підписав Умеров та Єрмак з США, ще списки обєктів давали по яких бити не можна, тоб то по НПЗ бити неможна, а по живим людям, домівкам можна?- "МОЛОДЦІ". На золоту візу за 5 мільонів $,в США, Умеров вже заслужив. Виникає ще питання, до Зеленського,Єрмака,Умерова і Сирського, де блукаючий Петріот чи SAMP-Т, разом з особовимм складом?- угробили? чи здали? це теж питання і хто за це відповість- рядовий на передовій і мирні мешканці в містах?.
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22.04.2025 18:49 Відповісти
Той, який, блукав - так, угробили. Ви мабуть новину пропустили
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22.04.2025 19:56 Відповісти
Ні я не пропустив, нажаль ціх "новин" було не меньше пьяти, ще Безугла про це повідомляла. Якось дивно виходить за рік як почали надавати ЗРК ні одного не було вражено тілька були пошкодження , а за пів року , як заступив головкомоом Сирський- Єрмак було до пяти знищень. Це що збіг чи зрада?- не може бути шоб це була зрада.
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22.04.2025 20:08 Відповісти
Зеленый балабол уже вылетает из барбершопа в телестудию. Печальное **** лицо и выпученные глаза - это потужный ответ по российским агрессорам.
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22.04.2025 19:37 Відповісти
Це результат ваших мирних переговорів з ******. Чим більше ***** вбиває мирних людей тим скоріше Зе біжить на любих умовах сідати за стіл переговорів. Ця кров на ваших руках також суки
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22.04.2025 19:41 Відповісти
7-8-9 травня москва і все навколо неї повинна горіти від ударів дронів і ракет. Щоб виродки фашистські на свій сатанінський день победобесія збирали рештки трупів і змивали кров з вулиць. А палити московські торфяники навколо москви потрібно починати вже зараз. Щоб вже зараз вони забули що в москві можна жити без протигаза не те що проводити парад красних фашистів
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22.04.2025 19:46 Відповісти
 
 