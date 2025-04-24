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Россияне атакуют Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы (обновлено)
Вечером 24 апреля российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба Воздушных сил.
Движение ударных беспилотников
- Черниговская, Сумская области - угроза ударных БпЛА!
Обновление по движению беспилотников
Несколько групп "Шахедов" в центре, на севере, на востоке Сумской области курсом на юго-запад.
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+5 Виктор Ле #550890
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будемо спостерігати як " мацква, спалєнная пажаром" !
Гарі, гарі ясна, чтоби нє пагасла!
І щоб розвідка працювала.
А наш найвеличніший в Африку полетів,мабуть,по луки і списи далекобійні.