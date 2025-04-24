Россияне атакуют Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы (обновлено)

Вечером 24 апреля российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба Воздушных сил.

Движение ударных беспилотников

Черниговская, Сумская области - угроза ударных БпЛА!

Обновление по движению беспилотников

Несколько групп "Шахедов" в центре, на севере, на востоке Сумской области курсом на юго-запад.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне атаковали Запорожье "шахедами"