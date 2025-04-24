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Новости Атака беспилотников
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Россияне атакуют Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы (обновлено)

россияне атакуют шахедами вечером 11 марта

Вечером 24 апреля российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет пресс-служба Воздушных сил.

Движение ударных беспилотников

  • Черниговская, Сумская области - угроза ударных БпЛА!

Обновление по движению беспилотников

Несколько групп "Шахедов" в центре, на севере, на востоке Сумской области курсом на юго-запад.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне атаковали Запорожье "шахедами"

Автор: 

Воздушные силы (2310) Шахед (1006) война в Украине (3946)


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Топ комментарии
+5
Плєшивиць з трампоном вчить Україну покірності...
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24.04.2025 23:01
+5
Після спостерігання вчорашніх ударів по Святошину мене напружують гучні вихлопи автомобілів. Уявляю, як там хлопцям на передовій. Але прийде відплата на всю срану балалайню, Україна переживала і гірші часи.
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25.04.2025 00:22
+4
А як же . Путін мене послухає ?
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24.04.2025 22:57
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А як же . Путін мене послухає ?
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24.04.2025 22:57 Ответить
Він ще трамповську мережу не війщов... Почитає пообіду - песьков щось бреше, а там і робочій день скінчився...
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25.04.2025 02:00 Ответить
Плєшивиць з трампоном вчить Україну покірності...
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24.04.2025 23:01 Ответить
Тільки коли зсу почне за кожного вбитого українського цивільного вбивати трьох цивільних рюзькє - атаки на українців зменьшаться, н уі каншна по масквабаду , по центру!
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25.04.2025 00:21 Ответить
Після спостерігання вчорашніх ударів по Святошину мене напружують гучні вихлопи автомобілів. Уявляю, як там хлопцям на передовій. Але прийде відплата на всю срану балалайню, Україна переживала і гірші часи.
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25.04.2025 00:22 Ответить
Бийте по кацапії у відповідь. Смерть кацапам!
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25.04.2025 02:11 Ответить
господи как хошется, чтоб єто ВСЯ ******** ЗДОХЛА
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25.04.2025 03:08 Ответить
Усі чекаємо шоу побєдобєсія на кривавому цвинтарі машкви,
будемо спостерігати як " мацква, спалєнная пажаром" !
Гарі, гарі ясна, чтоби нє пагасла!
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25.04.2025 05:58 Ответить
Треба,щоб була така зброя,типу таурус,щоб із землею зрівняти отих«пускачів шахедів»
І щоб розвідка працювала.
А наш найвеличніший в Африку полетів,мабуть,по луки і списи далекобійні.
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25.04.2025 06:26 Ответить
 
 