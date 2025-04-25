Харків атакують російські "шахеди", є влучання по цивільних будинках та пожежі, - мер
В ніч на 25 квітня російські війська атакують Харків ударними безпілотниками.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал міського голови Ігоря Терехова.
"Харків під атакою ворожих Шахедів. Було чутно два вибухи, у повітрі ще є безпілотники", - написав Терехов.
Згодом він повідомив, що внаслідок влучань спалахнули пожежі на підприємствах.
Станом на 00:57 зафіксовано 5 влучань "шахедів" по Харкову.
Внаслідок влучання ворожого безпілотника по Слобідському району горить цивільне підприємство.
Інформації щодо постраждалих на дану хвилину не надходило.
"Є попередня інформація про те, що внаслідок останніх прильотів, пошкоджено кілька приватних будинків", - написав Терехов згодом.
Нагадаємо, ввечері 24 квітня російські війська запустили по Україні ударні безпілотники.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль