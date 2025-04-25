Харьков атаковали российские "шахеды", есть попадания и пожары, - мэр

В ночь на 25 апреля российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал городского головы Игоря Терехова.

"Харьков - под атакой вражеских шахедов. Было слышно два взрыва, в воздухе еще есть беспилотники", - написал Терехов.

Впоследствии он сообщил, что в результате попаданий вспыхнули пожары на предприятиях.

Напомним, вечером 24 апреля российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

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