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Новости Атака беспилотников на Харьков
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Харьков атаковали российские "шахеды", есть попадания и пожары, - мэр

дроны,шахеды

В ночь на 25 апреля российские войска атаковали Харьков ударными беспилотниками.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал городского головы Игоря Терехова.

"Харьков - под атакой вражеских шахедов. Было слышно два взрыва, в воздухе еще есть беспилотники", - написал Терехов.

Впоследствии он сообщил, что в результате попаданий вспыхнули пожары на предприятиях.

Напомним, вечером 24 апреля российские войска запустили по Украине ударные беспилотники.

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Автор: 

обстрел (27225) Харьков (7497) Харьковская область (817) Харьковский район (251) война в Украине (3946)


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Трампон-співучасник *****!🤬
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25.04.2025 00:53 Ответить
Українски війська повинні повністю спалити білгород і вбити все його населення.
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25.04.2025 00:56 Ответить
 
 