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Новини Обстріли прикордоння Сумщини
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5 людей зазнали поранень внаслідок російських обстрілів Сумщини

Наслідки російського обстрілу Сумщини

24 квітня росіяни здійснили 112 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 192 вибухи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Сумської ОВА.

Обстрілів зазнали, зокрема

  • Краснопільська громада: ворог бив з мінометів (9 вибухів), FPV-дронами (16 вибухів), скинув ВОГ з БПЛА (2 вибухи), КАБами (7 вибухів). Внаслідок удару було поранено 3 цивільні особи, пошкоджено адмінбудівлю, магазин та будинок культури.
  • Свеська громада: завдано атаку FPV-дронами (5 вибухів).
  • Есманська громада: здійснено атаку FPV-дронами (4 вибухи), скидання ВОГ з БПЛА (2 вибухи).
  • Хотінська громада: росіяни вдарили з артилерії (2 вибухи).
  • Білопільська громада: відбулися скидання ВОГ з БПЛА (4 вибухи), мінометний обстріл (2 вибухи).
  • Юнаківська громада: ворог бив з мінометів (15 вибухів), артилерії (4 вибухи), КАБами (4 вибухи) та скинув ВОГ з БПЛА (9 вибухів).
  • Глухівська громада: зафіксовано атаку FPV-дрона (1 вибух).

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  • Середино-Будська громада: відбулися скидання ВОГ з БПЛА (2 вибухи), атака FPV-дронів (7 вибухів), гранатометний обстріл (15 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний житловий будинок та господарчі споруди.
  • Миропільська громада: росіяни били з РСЗВ (20 вибухів), артилерії (8 вибухів), FPV-дронами (1 вибух), КАБами (1 вибух) та скинули ВОГ з БПЛА (6 вибухів).
  • Березівська громада: завдано атаку FPV-дрона (1 вибух).
  • Новослобідська громада: відбулося скидання ВОГ з БПЛА (1 вибух), мінометний обстріл (10 вибухів), артилерійський обстріл (5 вибухів).
  • Шалигинська громада: зафіксовано атаку FPV-дронами (3 вибухи), обстріл з РСЗВ (4 вибухи). Внаслідок обстрілів отримали поранення 2 цивільні особи, пошкоджено легковий автомобіль, два приватні житлові будинки.
  • Великописарівська громада: здійснено атаку FPV-дронами (8 вибухів), скидання ВОГ з БПЛА (4 вибухи).
  • Хутір-Михайлівська громада: відбулася атака FPV-дрона (5 вибухів).
  • Путивльська громада: відбулося скидання ВОГ з БПЛА (6 вибухів).

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обстріл (28546) Сумська область (3692) війна в Україні (3981)


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