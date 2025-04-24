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Новини Обстріли Сумщини
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Росіяни атакували КАБами село Рясне на Сумщині: поранено трьох чоловіків

РФ вдарила КАБами по Манухівці на Сумщині 22 квітня 2025 року

24 квітня близько 10:00 російська армія завдала ударів з авіації по селу Рясне Краснопільскої громади. Поранено трьох чоловіків, їх доставили до лікарні у Сумах.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомила в.о. голови Краснопільської громади Ірина Юхта.

За її словами, російська армія ударила по центру села Рясне трьома КАБами.

"Три чоловіки поранені. Вщент розбито магазин. Пошкоджена будівля старостинського округу, будівля клубу також пошкоджені приватні будинки поруч", - сказала Юхта.

Також дивіться: РФ атакувала сільгосппідприємство Сумщини: поранення дістали 2 особи. ФОТО

Поранених чоловіків у стані середньої тяжкості доставили у лікарню.

Автор: 

Сумська область (3687) КАБ (358) Сумський район (188) Рясне (2)


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