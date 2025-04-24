251 0
Росіяни атакували КАБами село Рясне на Сумщині: поранено трьох чоловіків
24 квітня близько 10:00 російська армія завдала ударів з авіації по селу Рясне Краснопільскої громади. Поранено трьох чоловіків, їх доставили до лікарні у Сумах.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному повідомила в.о. голови Краснопільської громади Ірина Юхта.
За її словами, російська армія ударила по центру села Рясне трьома КАБами.
"Три чоловіки поранені. Вщент розбито магазин. Пошкоджена будівля старостинського округу, будівля клубу також пошкоджені приватні будинки поруч", - сказала Юхта.
Поранених чоловіків у стані середньої тяжкості доставили у лікарню.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль