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Новости Обстрелы Сумщины
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Россияне атаковали КАБами село Рясное на Сумщине: ранены трое мужчин

РФ ударила КАБами по Мануховке на Сумщине 22 апреля 2025 года

24 апреля около 10:00 российская армия нанесла удары из авиации по селу Рясное Краснопольской громады. Ранены трое мужчин, их доставили в больницу в Сумах.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Общественному сообщила и.о. председателя Краснопольской громады Ирина Юхта.

По ее словам, российская армия ударила по центру села Рясное тремя КАБами.

"Три человека ранены. Полностью разбит магазин. Повреждено здание старостинского округа, здание клуба, также повреждены частные дома рядом", - сказала Юхта.

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Раненых мужчин в состоянии средней тяжести доставили в больницу.

Автор: 

Сумская область (3138) КАБ (357) Сумский район (186) Рясное (2)


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