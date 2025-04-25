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Новости Обстрелы приграничья Сумщины
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5 человек получили ранения в результате российских обстрелов Сумщины

Последствия российского обстрела Сумщины

24 апреля россияне совершили 112 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 192 взрыва.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сумской ОВА.

Обстрелам подверглись, в частности:

  • Краснопольская громада: враг бил из минометов (9 взрывов), FPV-дронами (16 взрывов), сбросил ВОГ с БПЛА (2 взрыва), КАБами (7 взрывов). В результате удара были ранены 3 гражданских лица, повреждены админздание, магазин и дом культуры.
  • Свесская громада: нанесена атака FPV-дронами (5 взрывов).
  • Эсманьская громада: осуществлена атака FPV-дронами (4 взрыва), сброс ВОГ с БПЛА (2 взрыва).
  • Хотинская громада: россияне ударили из артиллерии (2 взрыва).
  • Белопольская громада: произошли сброс ВОГ с БПЛА (4 взрыва), минометный обстрел (2 взрыва).
  • Юнаковская громада: враг бил из минометов (15 взрывов), артиллерии (4 взрыва), КАБами (4 взрыва) и сбросил ВОГ с БПЛА (9 взрывов).
  • Глуховская громада: зафиксирована атака FPV-дрона (1 взрыв).

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  • Середино-Будская громада: произошли сброс ВОГ с БПЛА (2 взрыва), атака FPV-дронов (7 взрывов), гранатометный обстрел (15 взрывов). В результате обстрела поврежден частный жилой дом и хозяйственные постройки.
  • Миропольская громада: россияне били из РСЗО (20 взрывов), артиллерии (8 взрывов), FPV-дронами (1 взрыв), КАБами (1 взрыв) и сбросили ВОГ с БПЛА (6 взрывов).
  • Березовская громада: нанесена атака FPV-дрона (1 взрыв).
  • Новослободская громада: произошел сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв), минометный обстрел (10 взрывов), артиллерийский обстрел (5 взрывов).
  • Шалыгинская громада: зафиксирована атака FPV-дронами (3 взрыва), обстрел из РСЗО (4 взрыва). В результате обстрелов получили ранения 2 гражданских лица, поврежден легковой автомобиль, два частных жилых дома.
  • Великописаревская громада: осуществлена атака FPV-дронами (8 взрывов), сброс ВОГ с БПЛА (4 взрыва).
  • Хутор-Михайловская громада: произошла атака FPV-дрона (5 взрывов).
  • Путивльская громада: произошел сброс ВОГ с БПЛА (6 взрывов).

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обстрел (27225) Сумская область (3143) война в Украине (3946)


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