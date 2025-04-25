5 человек получили ранения в результате российских обстрелов Сумщины
24 апреля россияне совершили 112 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксировано 192 взрыва.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Сумской ОВА.
Обстрелам подверглись, в частности:
- Краснопольская громада: враг бил из минометов (9 взрывов), FPV-дронами (16 взрывов), сбросил ВОГ с БПЛА (2 взрыва), КАБами (7 взрывов). В результате удара были ранены 3 гражданских лица, повреждены админздание, магазин и дом культуры.
- Свесская громада: нанесена атака FPV-дронами (5 взрывов).
- Эсманьская громада: осуществлена атака FPV-дронами (4 взрыва), сброс ВОГ с БПЛА (2 взрыва).
- Хотинская громада: россияне ударили из артиллерии (2 взрыва).
- Белопольская громада: произошли сброс ВОГ с БПЛА (4 взрыва), минометный обстрел (2 взрыва).
- Юнаковская громада: враг бил из минометов (15 взрывов), артиллерии (4 взрыва), КАБами (4 взрыва) и сбросил ВОГ с БПЛА (9 взрывов).
- Глуховская громада: зафиксирована атака FPV-дрона (1 взрыв).
- Середино-Будская громада: произошли сброс ВОГ с БПЛА (2 взрыва), атака FPV-дронов (7 взрывов), гранатометный обстрел (15 взрывов). В результате обстрела поврежден частный жилой дом и хозяйственные постройки.
- Миропольская громада: россияне били из РСЗО (20 взрывов), артиллерии (8 взрывов), FPV-дронами (1 взрыв), КАБами (1 взрыв) и сбросили ВОГ с БПЛА (6 взрывов).
- Березовская громада: нанесена атака FPV-дрона (1 взрыв).
- Новослободская громада: произошел сброс ВОГ с БПЛА (1 взрыв), минометный обстрел (10 взрывов), артиллерийский обстрел (5 взрывов).
- Шалыгинская громада: зафиксирована атака FPV-дронами (3 взрыва), обстрел из РСЗО (4 взрыва). В результате обстрелов получили ранения 2 гражданских лица, поврежден легковой автомобиль, два частных жилых дома.
- Великописаревская громада: осуществлена атака FPV-дронами (8 взрывов), сброс ВОГ с БПЛА (4 взрыва).
- Хутор-Михайловская громада: произошла атака FPV-дрона (5 взрывов).
- Путивльская громада: произошел сброс ВОГ с БПЛА (6 взрывов).
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