Последствия вражеских атак на Сумщину: четверо пострадавших, разрушена инфраструктура. ФОТОРЕПОРТАЖ
Сегодня, 24 апреля, российские войска обстреляли Эсманскую громаду в Шосткинском районе и Краснопольскую громаду в Сумском районе Сумской области, вследствие чего есть пострадавшие.
О последствиях российских атак рассказали в ГУ Нацполиции в Сумской области, передает Цензор.НЕТ.
В частности, в одном из населенных пунктов Эсманской громады на Шосткинщине вследствие обстрелов повреждены два частных дома. Информация о пострадавших не поступала. На месте работают правоохранители.
Также сегодня оккупанты нанесли артиллерийский и авиационный удар по двум населенным пунктам Краснопольской громады. Вследствие атаки ранены четверо гражданских, среди них трое мужчин и 56-летняя женщина. Пострадавшие госпитализированы.
Кроме того, вследствие вражеских обстрелов разрушены административные здания, магазин и дом культуры, повреждены несколько частных домов.
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