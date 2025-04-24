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Новости Фото Обстрелы Сумщины
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Последствия вражеских атак на Сумщину: четверо пострадавших, разрушена инфраструктура. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 24 апреля, российские войска обстреляли Эсманскую громаду в Шосткинском районе и Краснопольскую громаду в Сумском районе Сумской области, вследствие чего есть пострадавшие.

О последствиях российских атак рассказали в ГУ Нацполиции в Сумской области, передает Цензор.НЕТ.

В частности, в одном из населенных пунктов Эсманской громады на Шосткинщине вследствие обстрелов повреждены два частных дома. Информация о пострадавших не поступала. На месте работают правоохранители.

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Последствия атак на Сумщине 24 апреля

Также сегодня оккупанты нанесли артиллерийский и авиационный удар по двум населенным пунктам Краснопольской громады. Вследствие атаки ранены четверо гражданских, среди них трое мужчин и 56-летняя женщина. Пострадавшие госпитализированы.

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Кроме того, вследствие вражеских обстрелов разрушены административные здания, магазин и дом культуры, повреждены несколько частных домов.

Последствия атак на Сумщине 24 апреля
Последствия атак на Сумщине 24 апреля
Последствия атак на Сумщине 24 апреля

Автор: 

обстрел (27202) Сумская область (3138) Сумский район (186) Шосткинский район (22)


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