Последствия вражеских атак на Сумщину: четверо пострадавших, разрушена инфраструктура. ФОТОРЕПОРТАЖ

Сегодня, 24 апреля, российские войска обстреляли Эсманскую громаду в Шосткинском районе и Краснопольскую громаду в Сумском районе Сумской области, вследствие чего есть пострадавшие.

О последствиях российских атак рассказали в ГУ Нацполиции в Сумской области, передает Цензор.НЕТ.

В частности, в одном из населенных пунктов Эсманской громады на Шосткинщине вследствие обстрелов повреждены два частных дома. Информация о пострадавших не поступала. На месте работают правоохранители.

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Также сегодня оккупанты нанесли артиллерийский и авиационный удар по двум населенным пунктам Краснопольской громады. Вследствие атаки ранены четверо гражданских, среди них трое мужчин и 56-летняя женщина. Пострадавшие госпитализированы.

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Кроме того, вследствие вражеских обстрелов разрушены административные здания, магазин и дом культуры, повреждены несколько частных домов.





