УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8548 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Сумщини
532 0

Наслідки ворожих атак на Сумщину: четверо постраждалих, зруйновано інфраструктуру. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 24 квітня, російські війська обстріляли Есманську громаду в Шосткинському районі та Краснопільську громаду в Сумському районі Сумської області, унаслідок чого є постраждалі.

Про наслідки російських атак розповіли в ГУ Нацполіції в Сумській області, передає Цензор.НЕТ.

Так, в одному з населених пунктів Есманської громади на Шосткинщині внаслідок обстрілів пошкоджено два приватні будинки. Інформація про постраждалих не надходила. На місці працюють правоохоронці.

Також читайте: Росіяни атакували КАБами село Рясне на Сумщині: поранено трьох чоловіків

Наслідки атак на Сумщині 24 квітня

Також сьогодні окупанти завдали артилерійського та авіаційного удару по двох населених пунктах Краснопільської громади. Внаслідок атаки поранено чотирьох цивільних, серед них троє чоловіків та 56-річна жінка. Постраждалих госпіталізовано.

Також дивіться: РФ атакувала сільгосппідприємство Сумщини: поранення дістали 2 особи. ФОТО

Крім того, внаслідок ворожих обстрілів зруйновано адміністративні будівлі, магазин та будинок культури, пошкоджено кілька приватних будинків.

Наслідки атак на Сумщині 24 квітня
Наслідки атак на Сумщині 24 квітня
Наслідки атак на Сумщині 24 квітня

Автор: 

обстріл (28546) Сумська область (3692) Сумський район (189) Шосткинський район (24)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 