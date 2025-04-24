Наслідки ворожих атак на Сумщину: четверо постраждалих, зруйновано інфраструктуру. ФОТОрепортаж
Сьогодні, 24 квітня, російські війська обстріляли Есманську громаду в Шосткинському районі та Краснопільську громаду в Сумському районі Сумської області, унаслідок чого є постраждалі.
Про наслідки російських атак розповіли в ГУ Нацполіції в Сумській області, передає Цензор.НЕТ.
Так, в одному з населених пунктів Есманської громади на Шосткинщині внаслідок обстрілів пошкоджено два приватні будинки. Інформація про постраждалих не надходила. На місці працюють правоохоронці.
Також сьогодні окупанти завдали артилерійського та авіаційного удару по двох населених пунктах Краснопільської громади. Внаслідок атаки поранено чотирьох цивільних, серед них троє чоловіків та 56-річна жінка. Постраждалих госпіталізовано.
Крім того, внаслідок ворожих обстрілів зруйновано адміністративні будівлі, магазин та будинок культури, пошкоджено кілька приватних будинків.
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