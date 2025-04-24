Наслідки ворожих атак на Сумщину: четверо постраждалих, зруйновано інфраструктуру. ФОТОрепортаж

Сьогодні, 24 квітня, російські війська обстріляли Есманську громаду в Шосткинському районі та Краснопільську громаду в Сумському районі Сумської області, унаслідок чого є постраждалі.

Про наслідки російських атак розповіли в ГУ Нацполіції в Сумській області, передає Цензор.НЕТ.

Так, в одному з населених пунктів Есманської громади на Шосткинщині внаслідок обстрілів пошкоджено два приватні будинки. Інформація про постраждалих не надходила. На місці працюють правоохоронці.

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Також сьогодні окупанти завдали артилерійського та авіаційного удару по двох населених пунктах Краснопільської громади. Внаслідок атаки поранено чотирьох цивільних, серед них троє чоловіків та 56-річна жінка. Постраждалих госпіталізовано.

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Крім того, внаслідок ворожих обстрілів зруйновано адміністративні будівлі, магазин та будинок культури, пошкоджено кілька приватних будинків.





