Утром в Харькове гремели взрывы: враг атаковал город дронами

Утром 26 апреля 2025 года в Харькове прогремело несколько взрывов.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, под вражеским ударом находился Шевченковский район города. На месте попадания зафиксирован дым.

"В Шевченковском районе прилет возле многоэтажки. Повреждены балконы и выбиты окна. Обследование места удара продолжается. Информация о пострадавших пока не поступала", - добавил позже Терехов.

Как в свою очередь сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, предварительно, в Шевченковском районе Харькова вражеский БпЛА попал в проезжую часть.

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Информация о пострадавших на эту минуту не поступала.

Профильные службы направляются на место попадания