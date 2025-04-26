Утром в Харькове гремели взрывы: враг атаковал город дронами
Утром 26 апреля 2025 года в Харькове прогремело несколько взрывов.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Харькова Игорь Терехов, информирует Цензор.НЕТ.
По его словам, под вражеским ударом находился Шевченковский район города. На месте попадания зафиксирован дым.
"В Шевченковском районе прилет возле многоэтажки. Повреждены балконы и выбиты окна. Обследование места удара продолжается. Информация о пострадавших пока не поступала", - добавил позже Терехов.
Как в свою очередь сообщил председатель Харьковской ОГА Олег Синегубов, предварительно, в Шевченковском районе Харькова вражеский БпЛА попал в проезжую часть.
Информация о пострадавших на эту минуту не поступала.
Профильные службы направляются на место попадания
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Gary Grant
показать весь комментарий26.04.2025 07:15 Ответить Мне нравится 2
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