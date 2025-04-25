Последствия атаки "шахедами" на Харьков: горело предприятие, повреждены дома. ФОТОрепортаж

Ночью 25 апреля 2025 года Харьков снова оказался под ударами российских БПЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в результате массированной вражеской атаки возник пожар на территории гражданского предприятия, повреждены рядом расположенные частные и многоквартирные жилые дома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Харьков атаковали российские "шахеды", есть попадания и пожары, - мэр













"Спасатели работали под постоянной угрозой повторных обстрелов, ликвидируя последствия террористической атаки оккупантов. Психологи ГСЧС оказывали помощь людям", - говорится в сообщении.

К счастью, жертв и пострадавших нет.

Напомним, вечером 24 апреля российские войска запустили по Украине ударные беспилотники. Впоследствии стало известно, что Харьков атаковали российские "шахеды", есть попадания по гражданским домам и пожары.