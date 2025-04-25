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Новости Атака БпЛА на Харьков
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Последствия атаки "шахедами" на Харьков: горело предприятие, повреждены дома. ФОТОрепортаж

Ночью 25 апреля 2025 года Харьков снова оказался под ударами российских БПЛА.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, в результате массированной вражеской атаки возник пожар на территории гражданского предприятия, повреждены рядом расположенные частные и многоквартирные жилые дома.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Харьков атаковали российские "шахеды", есть попадания и пожары, - мэр

Харьков после атаки дронов 25 апреля
Харьков после атаки дронов 25 апреля
Харьков после атаки дронов 25 апреля
Харьков после атаки дронов 25 апреля
Харьков после атаки дронов 25 апреля
Харьков после атаки дронов 25 апреля

"Спасатели работали под постоянной угрозой повторных обстрелов, ликвидируя последствия террористической атаки оккупантов. Психологи ГСЧС оказывали помощь людям", - говорится в сообщении.

К счастью, жертв и пострадавших нет.

Напомним, вечером 24 апреля российские войска запустили по Украине ударные беспилотники. Впоследствии стало известно, что Харьков атаковали российские "шахеды", есть попадания по гражданским домам и пожары.

Автор: 

Харьков (7497) Харьковская область (817) Харьковский район (251)


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