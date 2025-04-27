Наслідки атак РФ на Харківщину: одна людина загинула і ще чотири постраждали. ФОТОрепортаж (доповнено)

Упродовж минулої доби під російськими обстрілами перебували Ізюмський та Куп'янський райони Харківської області, унаслідок чого є загиблий та поранені.

Про наслідки ворожих атак розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, окупанти застосували проти мирного населення керовані авіабомби, артилерію та БпЛА.

Так, близько 10 авіабомб поцілили по цивільній інфраструктурі Куп’янського району. Пошкоджені кілька десятків житлових будинків, навчальний заклад. Три жінки 61, 65, 60 років та 61-річний чоловік зазнали різних травм. Вранці під час проведення аварійно-рятувальних робіт виявлено тіло загиблого чоловіка 1936 року народження.

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В Ізюмському районі пошкоджені приміщення непрацюючого цивільного підприємства.

Як розповіли в ДСНС України, увечері 26 квітня російська авіація завдала удару керованими авіабомбами по житлових кварталах міста Куп'янськ на Харківщині. Унаслідок влучання однієї з бомб було повністю зруйновано приватний будинок, ще сім осель зазнали пошкоджень. Сьогодні вранці рятувальники деблокували з-під завалів тіло загиблого чоловіка. Аварійно-рятувальні роботи завершено.









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