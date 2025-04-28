Один человек пострадал вследствие российских обстрелов Купянщины, - прокуратура. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение дня россияне били по Купянскому району Харьковщины из различных типов вооружения.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.
28 апреля около 2:00 российская армия обстреляла г. Купянск и поселок Купянск-Узловой. В городе повреждены частные дома, в поселке - гаражный кооператив и хозяйственные постройки. Предварительно, для атак враг использовал РСЗО "Ураган".
Уже в 9:30 вооруженные силы РФ нанесли авиационные удары по Купянску: дома и авто получили повреждения. Вследствие обстрела на открытой местности обнаружен авиационный боеприпас КАБ-500, который не сдетонировал.
Около 15:40 российские военные совершили артиллерийский обстрел г. Купянск. Поврежден дом. 65-летний мужчина получил ранения. В тяжелом состоянии пострадавшего госпитализировали в больницу.
Около 16:00 враг нанес авиаудар по поселку Ковшаровка Купянского района. Авиационный боеприпас попал в девятиэтажку.
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