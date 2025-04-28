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Один человек пострадал вследствие российских обстрелов Купянщины, - прокуратура. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня россияне били по Купянскому району Харьковщины из различных типов вооружения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

28 апреля около 2:00 российская армия обстреляла г. Купянск и поселок Купянск-Узловой. В городе повреждены частные дома, в поселке - гаражный кооператив и хозяйственные постройки. Предварительно, для атак враг использовал РСЗО "Ураган".

Уже в 9:30 вооруженные силы РФ нанесли авиационные удары по Купянску: дома и авто получили повреждения. Вследствие обстрела на открытой местности обнаружен авиационный боеприпас КАБ-500, который не сдетонировал.

Читайте: Россияне сбросили КАБы на Купянск: поврежден частный дом, возник пожар. ФОТОрепортаж

Последствия обстрелов Куп'янщини

Около 15:40 российские военные совершили артиллерийский обстрел г. Купянск. Поврежден дом. 65-летний мужчина получил ранения. В тяжелом состоянии пострадавшего госпитализировали в больницу.

Около 16:00 враг нанес авиаудар по поселку Ковшаровка Купянского района. Авиационный боеприпас попал в девятиэтажку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Купянске оккупанты сбросили взрывчатку с дрона на гражданское авто, ранен местный врач. ФОТО

Осколки российского боеприпаса

Автор: 

обстрел (27248) Харьковская область (824) Купянский район (171) Купянск (637) война в Украине (3972)


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