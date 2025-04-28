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Россияне сбросили КАбы на Купянск: поврежден частный дом, возник пожар. ФОТОРЕПОРТАЖ

28 апреля российская авиация осуществила бомбардировку г. Купянск Харьковской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

"Управляемая бомба попала в частный дом, в результате чего возник пожар. Вместе с пожарными на месте работал медицинский расчет ГСЧС", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по предварительным данным жертв и пострадавших нет.

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28 апреля российская авиация совершила бомбардировку г. Купянск
28 апреля российская авиация совершила бомбардировку г. Купянск
28 апреля российская авиация совершила бомбардировку г. Купянск
28 апреля российская авиация совершила бомбардировку г. Купянск

Автор: 

КАБ (358) Харьковская область (824) Купянский район (171) Купянск (637)


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