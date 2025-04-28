Россияне сбросили КАбы на Купянск: поврежден частный дом, возник пожар. ФОТОРЕПОРТАЖ
28 апреля российская авиация осуществила бомбардировку г. Купянск Харьковской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.
"Управляемая бомба попала в частный дом, в результате чего возник пожар. Вместе с пожарными на месте работал медицинский расчет ГСЧС", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по предварительным данным жертв и пострадавших нет.
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