Росіяни скинули КАби на Куп’янськ: пошкоджено приватний будинок, виникла пожежа. ФОТОрепортаж

28 квітня російська авіація здійснила бомбардування м. Куп’янськ Харківської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Керована бомба влучила у приватний будинок, внаслідок чого виникла пожежа. Разом із вогнеборцями на місці працював медичний розрахунок ДСНС", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що, за попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

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