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Росіяни скинули КАби на Куп’янськ: пошкоджено приватний будинок, виникла пожежа. ФОТОрепортаж

28 квітня російська авіація здійснила бомбардування м. Куп’янськ Харківської області.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

"Керована бомба влучила у приватний будинок, внаслідок чого виникла пожежа. Разом із вогнеборцями на місці працював медичний розрахунок ДСНС", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що, за попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

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28 квітня російська авіація здійснила бомбардування м. Куп’янськ
28 квітня російська авіація здійснила бомбардування м. Куп’янськ
28 квітня російська авіація здійснила бомбардування м. Куп’янськ
28 квітня російська авіація здійснила бомбардування м. Куп’янськ

Автор: 

КАБ (358) Харківська область (829) Куп’янський район (170) Куп’янськ (761)


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