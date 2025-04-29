Один человек пострадал в результате российского обстрела Кондрашовки в Купянском районе
29 апреля российские войска ударили по Кондрашовке Купянского района Харьковской области, пострадал человек.
Об этом пишет пресс-служба Харьковской областной прокуратуры, передает Цензор.НЕТ.
Около 14:00 российские военные совершили обстрел с. Кондрашовка Купянского района. Получил ранения 65-летний мужчина. Пострадавшего в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. В результате атаки в селе повреждены частные домовладения.
Также ориентировочно в 13:30 FPV-дрон врага ударил по с. Перовское Золочевской ОТГ: поврежден дом, линии электросети, разрушены хозяйственные постройки.
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