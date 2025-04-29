Днепр массированно атаковали "шахеды": 1 погибший, в городе - несколько пожаров (обновлено)

Вечером 29 апреля Днепр находится под атакой российских ударных беспилотников. В городе слышны взрывы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ.

По данным "Суспільне Дніпро" в городе прогремело несколько взрывов.

"Группа "шахедов" движется в направлении Днепра... Новая группа "шахедов" приближается к Днепру с запада!" - сообщили в Воздушных силах в 22:27 и в 23:05.

"Вражеские шахеты в небе над областью. Находиться в укрытиях", - уточнил председатель ОВА Сергей Лысак.

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Также поздно вечером 29 апреля российские шахеды атакуют Харьков: под ударом три района города, есть пострадавшие.

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"Массированная атака БПЛА на Днепр. В городе - несколько пожаров. Повреждены частные дома. Пока известно об одном погибшем. Информация уточняется", - уточнил позже Лысак.

Также поздно вечером 29 апреля российские шахеды атакуют Харьков: под ударом три района города, пострадавшие.