Ночью россияне обстреляли Днепропетровскую область: в Павлограде погиб мужчина, пострадала 14-летняя девушка. ФОТОРЕПОРТАЖ
Ночью враг в очередной раз направил на Днепропетровскую область беспилотники. В регионе работала ПВО - уничтожено 13 вражеских дронов.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.
"Из-за одной из атак в Павлограде погиб мужчина. Также пострадала 14-летняя девушка. Она под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.
В городе повреждены два многоквартирных дома. Возгорание произошло в одном из зданий.
В Вербковской громаде Павлоградского района, в результате атаки БпЛА по сельхозпредприятию погибли 500 голов домашнего животного.
В Межевской и Славгородской громадах Синельниковщины повреждения на двух предприятиях. Разбиты дом местных и гараж.
"Громко было и в областном центре. В Днепре побиты окна четырех многоэтажек и нескольких магазинов", - сообщил Лысак.
По информации городского головы Днепра Бориса Филатова, из-за ночной атаки россиян в семи многоэтажках Днепра выбило по меньшей мере 150 окон. На первых этажах разбило и витрины обычных магазинов.
Уже утром агрессор ударил из РСЗО "Град" по Никополю. Там среди разбитого - 8 частных домов, 4 хозяйственные постройки, газопровод. Впрочем, главное - уцелели люди.
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