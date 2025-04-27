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Новости Обстрелы Днепропетровщины
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Ночью россияне обстреляли Днепропетровскую область: в Павлограде погиб мужчина, пострадала 14-летняя девушка. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночью враг в очередной раз направил на Днепропетровскую область беспилотники. В регионе работала ПВО - уничтожено 13 вражеских дронов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Сергей Лысак.

"Из-за одной из атак в Павлограде погиб мужчина. Также пострадала 14-летняя девушка. Она под наблюдением врачей", - говорится в сообщении.

В городе повреждены два многоквартирных дома. Возгорание произошло в одном из зданий.

Павлоград
Павлоград

В Вербковской громаде Павлоградского района, в результате атаки БпЛА по сельхозпредприятию погибли 500 голов домашнего животного.

В Межевской и Славгородской громадах Синельниковщины повреждения на двух предприятиях. Разбиты дом местных и гараж.

Обстрел Синельниковского района

"Громко было и в областном центре. В Днепре побиты окна четырех многоэтажек и нескольких магазинов", - сообщил Лысак.

По информации городского головы Днепра Бориса Филатова, из-за ночной атаки россиян в семи многоэтажках Днепра выбило по меньшей мере 150 окон. На первых этажах разбило и витрины обычных магазинов.

Днепр
Днепр
Днепр

Уже утром агрессор ударил из РСЗО "Град" по Никополю. Там среди разбитого - 8 частных домов, 4 хозяйственные постройки, газопровод. Впрочем, главное - уцелели люди.

Никополь
Никополь
Никополь

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Автор: 

Днепр (4418) Павлоград (149) Никополь (1024) Днепропетровская область (3962) Днепровский район (77) Никопольский район (198) Павлоградский район (19)


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Кончєні кідари, повиздихайте скоріше у своїх ******!
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27.04.2025 08:45 Ответить
Оце черговий (щоденний) доказ для дебільних трампів, закоханих у "хорошого парня" (Пуйла), який декларує вихід Сраші на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини, а щосили нищить незадекларовану Січеславщину. Ганьба усім трампам, байденам, меркелям, шредерам, тетчерам..., реальним творцям земного пекла ! Самі горіть у ньому зі своїм Пуйлом!
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27.04.2025 12:34 Ответить
 
 