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Новини Обстріли Дніпропетровщини
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Вночі росіяни обстріляли Дніпропетровщину: у Павлограді загинув чоловік, постраждала 14-річна дівчина. ФОТОрепортаж

Вночі ворог вкотре скерував на Дніпропетровську область безпілотники. У регіоні працювала ППО - знищено 13 ворожих дронів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник ОВА Сергій Лисак.

"Через одну з атак у Павлограді загинув чоловік. Також постраждала 14-річна дівчина. Вона під наглядом лікарів", - йдеться в повідомленні.

У місті пошкоджені два багатоквартирні будинки. Займання сталося в одній з будівель.

Павлоград
Павлоград

У Вербківській громаді Павлоградського району. внаслідок атаки БпЛА по сільгосппідприємству загинули 500 голів свійської тварини.

У Межівській та Славгородській громадах Синельниківщини пошкодження на двох підприємствах. Потрощені будинок місцевих і гараж.

Обстріл Синельниківщини

"Гучно було й в обласному центрі. У Дніпрі побиті вікна чотирьох багатоповерхівок і декількох магазинів", - повідомив Лисак.

За інформацією міського голови Дніпра Бориса Філатова, через нічну атаку росіян у семи багатоповерхівках Дніпра вибило щонайменше 150 вікон. На перших поверхах потрощило й вітрини звичайних магазинів.

Дніпро
Дніпро
Дніпро

Вже зранку агресор вгатив з РСЗВ "Град" по Нікополю. Там серед потрощеного – 8 приватних будинків, 4 господарські споруди, газогін. Втім, головне - вціліли люди.

Нікополь
Нікополь
Нікополь

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Автор: 

Дніпро (3274) Павлоград (126) Нікополь (1193) Дніпропетровська область (3735) Дніпровський район (78) Нікопольський район (199) Павлоградський район (20)


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Кончєні кідари, повиздихайте скоріше у своїх ******!
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27.04.2025 08:45 Відповісти
Оце черговий (щоденний) доказ для дебільних трампів, закоханих у "хорошого парня" (Пуйла), який декларує вихід Сраші на адміністративні кордони Донеччини та Луганщини, а щосили нищить незадекларовану Січеславщину. Ганьба усім трампам, байденам, меркелям, шредерам, тетчерам..., реальним творцям земного пекла ! Самі горіть у ньому зі своїм Пуйлом!
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27.04.2025 12:34 Відповісти
 
 