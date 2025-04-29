Харьков находится под атакой "шахедов": есть попадания в многоэтажку, пострадали человек (обновлено)
Поздно вечером 29 апреля российские шахеды атакуют Харьков: под ударом три района города.
Об этом городской голова Игорь Терехов сообщил в телеграмме, передает Цензор.НЕТ.
"В городе раздаются взрывы, под ударами Шевченковский и Слободской районы Харькова", - написал он.
Впоследствии Терехов добавил, что в Салтовском районе, по предварительной информации, один из Шахедов упал вблизи медицинского учреждения.
Обновление
Позже Терехов сообщил, что попадание вражеского беспилотника в частный дом.
По информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова в результате атаки российских БПЛА на город пострадали 4 человека.
По состоянию на 22:54 сообщается о 10 пострадавших.
Количество пострадавших продолжает расти. Мэр сообщает о 15 пострадавших.
Также есть информация о попадании в многоэтажку.
"16 ударов зафиксировано по Харькову. Пострадали многоэтажки и частные дома, медицинское учреждение, гражданская инфраструктура. На данную минуту 20 пострадавших мирных харьковчан, по предварительной информации, среди них - и тяжелые", - написал Терехов впоследствии.
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