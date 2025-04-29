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Новости Атака беспилотников на Харьков
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Харьков находится под атакой "шахедов": есть попадания в многоэтажку, пострадали человек (обновлено)

шахед

Поздно вечером 29 апреля российские шахеды атакуют Харьков: под ударом три района города.

Об этом городской голова Игорь Терехов сообщил в телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

"В городе раздаются взрывы, под ударами Шевченковский и Слободской районы Харькова", - написал он.

Впоследствии Терехов добавил, что в Салтовском районе, по предварительной информации, один из Шахедов упал вблизи медицинского учреждения.

Также читайте: Утром в Харькове гремели взрывы: враг атаковал город дронами

Обновление

Позже Терехов сообщил, что попадание вражеского беспилотника в частный дом.

По информации главы Харьковской ОВА Олега Синегубова в результате атаки российских БПЛА на город пострадали 4 человека.

По состоянию на 22:54 сообщается о 10 пострадавших.

Количество пострадавших продолжает расти. Мэр сообщает о 15 пострадавших.

Также есть информация о попадании в многоэтажку.

"16 ударов зафиксировано по Харькову. Пострадали многоэтажки и частные дома, медицинское учреждение, гражданская инфраструктура. На данную минуту 20 пострадавших мирных харьковчан, по предварительной информации, среди них - и тяжелые", - написал Терехов впоследствии.

Также смотрите: Последствия атаки "шахедами" на Харьков: горело предприятие, повреждены дома. ФОТОрепортаж

Автор: 

Харьков (7498) Шахед (1014) Харьковская область (830) Харьковский район (253)


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*****, так готує Україну, до параду на московії і припиненню обстрілів??
****** вірити, себе не поважати!
Ні дня, без своєї БРЕХНІ!
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29.04.2025 22:36 Ответить
Ну якщо не буде нанесено удари по красной площі , то це взагалі покаже, що "Буратіно" і компанія - працюють на кремляєй.
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29.04.2025 22:43 Ответить
Давайте відповідь по кацапії. За обстріл Харкова, рівняйте Білгород з землею.
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29.04.2025 22:44 Ответить
Половина московії про той білгород навіть не чули, а ось удар по шоу побєдобєсія враз приведе до тями дикунів в лаптях
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29.04.2025 23:17 Ответить
Фіцо буде ****** той парад прикривати.
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29.04.2025 23:19 Ответить
 
 