Харків перебуває під атакою "шахедів": є влучання в багатоповерхівку, постраждали 20 людей (оновлено)

Пізно увечері 29 квітня російські шахеди атакують Харків: під ударом три райони міста.

Про це міський голова Ігор Терехов повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"У місті лунають вибухи, під ударами Шевченківський та Слобідський райони Харкова", - написав він.

Згодом Терехов додав, що у Салтівському районі, за попередньою інформацією, один із Шахедів впав поблизу медичного закладу.

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Пізніше Терехов повідомив, що є влучання ворожого безпілотника у приватний будинок.

За інформацією очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова внаслідок атаки російських БпЛА на місто постраждали 4 людини.

Станом на 22:54 повідомляється про 10 постраждалих

Кількість постраждалих продовжує зростати. Мер повідомляє про 15 постраждалих.

Також є інформація про влучання в багатоповерхівку.

"16 ударів зафіксовано по Харкову. Постраждали багатоповерхівки та приватні будинки, медичний заклад, цивільна інфраструктура. На дану хвилину 20 постраждалих мирних харківʼян, за попередньою інформацією, є серед них і важкі", - написав Терехов згодом.

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