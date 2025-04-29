Харків перебуває під атакою "шахедів": є влучання в багатоповерхівку, постраждали 20 людей (оновлено)
Пізно увечері 29 квітня російські шахеди атакують Харків: під ударом три райони міста.
Про це міський голова Ігор Терехов повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.
"У місті лунають вибухи, під ударами Шевченківський та Слобідський райони Харкова", - написав він.
Згодом Терехов додав, що у Салтівському районі, за попередньою інформацією, один із Шахедів впав поблизу медичного закладу.
Оновлення
Пізніше Терехов повідомив, що є влучання ворожого безпілотника у приватний будинок.
За інформацією очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова внаслідок атаки російських БпЛА на місто постраждали 4 людини.
Станом на 22:54 повідомляється про 10 постраждалих
Кількість постраждалих продовжує зростати. Мер повідомляє про 15 постраждалих.
Також є інформація про влучання в багатоповерхівку.
"16 ударів зафіксовано по Харкову. Постраждали багатоповерхівки та приватні будинки, медичний заклад, цивільна інфраструктура. На дану хвилину 20 постраждалих мирних харківʼян, за попередньою інформацією, є серед них і важкі", - написав Терехов згодом.
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