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Новини Атака безпілотників на Харків
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Харків перебуває під атакою "шахедів": є влучання в багатоповерхівку, постраждали 20 людей (оновлено)

шахед

Пізно увечері 29 квітня російські шахеди атакують Харків: під ударом три райони міста.

Про це міський голова Ігор Терехов повідомив у телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

"У місті лунають вибухи, під ударами Шевченківський та Слобідський райони Харкова", - написав він.

Згодом Терехов додав, що у Салтівському районі, за попередньою інформацією, один із Шахедів впав поблизу медичного закладу.

Оновлення

Пізніше Терехов повідомив, що є влучання ворожого безпілотника у приватний будинок. 

За інформацією очільника Харківської ОВА Олега Синєгубова внаслідок атаки російських БпЛА на місто постраждали 4 людини.

Станом на 22:54 повідомляється про 10 постраждалих

Кількість постраждалих продовжує зростати. Мер повідомляє про 15 постраждалих.

Також є інформація про влучання в багатоповерхівку.

"16 ударів зафіксовано по Харкову. Постраждали багатоповерхівки та приватні будинки, медичний заклад, цивільна інфраструктура. На дану хвилину 20 постраждалих мирних харківʼян, за попередньою інформацією, є серед них і важкі", - написав Терехов згодом.

Також дивіться: Наслідки атаки "Шахедами" на Харків: горіло підприємство, пошкоджено будинки. ФОТОрепортаж

Автор: 

Харків (5613) Шахед (1020) Харківська область (837) Харківський район (255)


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*****, так готує Україну, до параду на московії і припиненню обстрілів??
****** вірити, себе не поважати!
Ні дня, без своєї БРЕХНІ!
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29.04.2025 22:36 Відповісти
Ну якщо не буде нанесено удари по красной площі , то це взагалі покаже, що "Буратіно" і компанія - працюють на кремляєй.
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29.04.2025 22:43 Відповісти
Давайте відповідь по кацапії. За обстріл Харкова, рівняйте Білгород з землею.
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29.04.2025 22:44 Відповісти
Половина московії про той білгород навіть не чули, а ось удар по шоу побєдобєсія враз приведе до тями дикунів в лаптях
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29.04.2025 23:17 Відповісти
Фіцо буде ****** той парад прикривати.
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29.04.2025 23:19 Відповісти
 
 