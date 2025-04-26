Рашисты ударили беспилотником по многоэтажке в Каменском: погиб мужчина, среди раненых - ребенок (обновлено). ФОТОрепортаж

В ночь на субботу, 26 апреля 2025 года войска РФ атаковали дронами Каменское Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, враг снова атаковал гражданскую инфраструктуру.

"Вражеский беспилотник попал в жилую девятиэтажку. Горят квартиры. Все службы на местах. Предварительно, есть 3 пострадавших. Среди них - ребенок", - отмечает Лысак.

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Позже Лысак уточнил, что в результате вражеской атаки побиты 3 многоквартирных дома и 6 авто.

"К сожалению, погиб мужчина. Пострадали четверо. 11-летняя девочка и три женщины, одна из которых - в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.









По данным ОВА, есть последствия и в Днепровском районе.

"Ранен мужчина, он будет лечиться амбулаторно. Произошло несколько возгораний. Повреждены предприятия, разрушено не эксплуатировавшееся здание", - информирует Лысак.

Также отмечается, что вечером российская армия ударила FPV-дрорами по Межевской громаде Синельниковского района.

Пострадал мужчина. Возникли пожары. В частности, огонь уничтожил экскаватор.

Утром враг попал дроном-камикадзе по Марганецкой громаде Никопольского района. Люди уцелели.

Позже Лысак сообщил, что трое пострадавших в Каменском – на амбулаторном лечении. Это 11-летняя девочка и женщина 37 и 82 лет.

"Госпитализированна одна пострадавшая 88 лет. У нее ожоги. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое. И делают все возможное, чтобы помочь", - уточнил он.



