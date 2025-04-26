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Новости Фото Атака дрона на Днепропетровщину
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Рашисты ударили беспилотником по многоэтажке в Каменском: погиб мужчина, среди раненых - ребенок (обновлено). ФОТОрепортаж

В ночь на субботу, 26 апреля 2025 года войска РФ атаковали дронами Каменское Днепропетровской области.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, враг снова атаковал гражданскую инфраструктуру.

"Вражеский беспилотник попал в жилую девятиэтажку. Горят квартиры. Все службы на местах. Предварительно, есть 3 пострадавших. Среди них - ребенок", - отмечает Лысак.

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Позже Лысак уточнил, что в результате вражеской атаки побиты 3 многоквартирных дома и 6 авто.

"К сожалению, погиб мужчина. Пострадали четверо. 11-летняя девочка и три женщины, одна из которых - в тяжелом состоянии", - говорится в сообщении.

Камʼянське після атаки Шахедами
Камʼянське після атаки Шахедами
Камʼянське після атаки Шахедами
Камʼянське після атаки Шахедами

По данным ОВА, есть последствия и в Днепровском районе.

"Ранен мужчина, он будет лечиться амбулаторно. Произошло несколько возгораний. Повреждены предприятия, разрушено не эксплуатировавшееся здание", - информирует Лысак.

Также отмечается, что вечером российская армия ударила FPV-дрорами по Межевской громаде Синельниковского района.

Пострадал мужчина. Возникли пожары. В частности, огонь уничтожил экскаватор.

Утром враг попал дроном-камикадзе по Марганецкой громаде Никопольского района. Люди уцелели.

Позже Лысак сообщил, что трое пострадавших в Каменском – на амбулаторном лечении. Это 11-летняя девочка и женщина 37 и 82 лет.

"Госпитализированна одна пострадавшая 88 лет. У нее ожоги. Врачи оценивают ее состояние как тяжелое. И делают все возможное, чтобы помочь", - уточнил он.

Камʼянське після атаки Шахедом
Камʼянське після атаки Шахедом

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обстрел (27212) дроны (3935) Каменское (22) Днепропетровская область (3960)


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Всім пох, як було колись пох коли москалі рівняли з землею Алеппо... Більше того, проасадівска курва зараз очолює ЦРУ...
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26.04.2025 07:41 Ответить
Хто тільки не «нападав» на московію за прутіна-******, з мирних держав сусідів, Ічкерія, Грузія, Молдова, Абхазія, Нагірний Карабах, Сирія, а з 2014 року, ще і Мирна Україна!!!
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26.04.2025 07:46 Ответить
Варвари є варвари з ким як не з мирними населенням вони можуть воювати, ці чорти розуміють тільки силу без належної відповіді вони не розуміють ,тому має горіти росія насамперед москва ,а ще ліквідація найкривавішого терориста путіна може зупинити цю імперію зла.
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26.04.2025 08:12 Ответить
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26.04.2025 11:56 Ответить
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26.04.2025 11:58 Ответить
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26.04.2025 08:13 Ответить
 
 