Рашисти вдарили безпілотником по багатоповерхівці у Кам’янському: загинув чоловік, серед поранених - дитина (оновлено). ФОТОрепортаж

У ніч проти суботи, 26 квітня 2025 року війська РФ атакували дронами Камʼянське Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ворог знову атакував цивільну інфраструктуру.

"Ворожий безпілотник поцілив у житлову девʼятиповерхівку. Горять квартири. Всі служби на місцях. Попередньо, є 3 постраждалі. Серед них - дитина", - наголошує Лисак.

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Пізніше Лисак уточнив, що загалом внаслідок ворожої атаки понівечені 3 багатоквартирні будинки і 6 авто.

"На жаль, загинув чоловік. Постраждали четверо. 11-річна дівчинка і три жінки, одна з яких - у важкому стані", - йдеться у повідомленні.









За даними ОВА, є наслідки і у Дніпровському районі.

"Поранений чоловік, він лікуватиметься амбулаторно. Сталися кілька займань. Пошкоджені підприємства, зруйнована будівля, що не експлуатувалася", - інформує Лисак.

Також зазначається, що увечері російська армія вдарила FPV-дрорами по Межівській громаді Синельниківського району.

Постраждав чоловік. Виникли пожежі. Зокрема, вогонь знищив екскаватор.

Вранці ворог влучив дроном-камікадзе по Марганецькій громаді Нікопольського району. Люди вціліли.