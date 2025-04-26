Рашисти вдарили безпілотником по багатоповерхівці у Кам’янському: загинув чоловік, серед поранених - дитина (оновлено). ФОТОрепортаж
У ніч проти суботи, 26 квітня 2025 року війська РФ атакували дронами Камʼянське Дніпропетровської області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, ворог знову атакував цивільну інфраструктуру.
"Ворожий безпілотник поцілив у житлову девʼятиповерхівку. Горять квартири. Всі служби на місцях. Попередньо, є 3 постраждалі. Серед них - дитина", - наголошує Лисак.
Пізніше Лисак уточнив, що загалом внаслідок ворожої атаки понівечені 3 багатоквартирні будинки і 6 авто.
"На жаль, загинув чоловік. Постраждали четверо. 11-річна дівчинка і три жінки, одна з яких - у важкому стані", - йдеться у повідомленні.
За даними ОВА, є наслідки і у Дніпровському районі.
"Поранений чоловік, він лікуватиметься амбулаторно. Сталися кілька займань. Пошкоджені підприємства, зруйнована будівля, що не експлуатувалася", - інформує Лисак.
Також зазначається, що увечері російська армія вдарила FPV-дрорами по Межівській громаді Синельниківського району.
Постраждав чоловік. Виникли пожежі. Зокрема, вогонь знищив екскаватор.
Вранці ворог влучив дроном-камікадзе по Марганецькій громаді Нікопольського району. Люди вціліли.
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