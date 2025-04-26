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Новини Фото Атака дрона на Дніпропетровщину
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Рашисти вдарили безпілотником по багатоповерхівці у Кам’янському: загинув чоловік, серед поранених - дитина (оновлено). ФОТОрепортаж

У ніч проти суботи, 26 квітня 2025 року війська РФ атакували дронами Камʼянське Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, ворог знову атакував цивільну інфраструктуру.

"Ворожий безпілотник поцілив у житлову девʼятиповерхівку. Горять квартири. Всі служби на місцях. Попередньо, є 3 постраждалі. Серед них - дитина", - наголошує Лисак.

Також читайте: РФ атакувала дронами Дніпропетровщину: є руйнування у Кам’янському (оновлено). ФОТОрепортаж

Пізніше Лисак уточнив, що загалом внаслідок ворожої атаки понівечені 3 багатоквартирні будинки і 6 авто.

"На жаль, загинув чоловік. Постраждали четверо. 11-річна дівчинка і три жінки, одна з яких - у важкому стані", - йдеться у повідомленні.

Камʼянське після атаки Шахедами
Камʼянське після атаки Шахедами
Камʼянське після атаки Шахедами
Камʼянське після атаки Шахедами

За даними ОВА, є наслідки і у Дніпровському районі.

"Поранений чоловік, він лікуватиметься амбулаторно. Сталися кілька займань. Пошкоджені підприємства, зруйнована будівля, що не експлуатувалася", - інформує Лисак.

Також зазначається, що увечері російська армія вдарила FPV-дрорами по Межівській громаді Синельниківського району.

Постраждав чоловік. Виникли пожежі. Зокрема, вогонь знищив екскаватор.

Вранці ворог влучив дроном-камікадзе по Марганецькій громаді Нікопольського району. Люди вціліли.

Автор: 

обстріл (28533) дрони (4719) Кам’янське (26) Дніпропетровська область (3731)


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Всім пох, як було колись пох коли москалі рівняли з землею Алеппо... Більше того, проасадівска курва зараз очолює ЦРУ...
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26.04.2025 07:41 Відповісти
Хто тільки не «нападав» на московію за прутіна-******, з мирних держав сусідів, Ічкерія, Грузія, Молдова, Абхазія, Нагірний Карабах, Сирія, а з 2014 року, ще і Мирна Україна!!!
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26.04.2025 07:46 Відповісти
Варвари є варвари з ким як не з мирними населенням вони можуть воювати, ці чорти розуміють тільки силу без належної відповіді вони не розуміють ,тому має горіти росія насамперед москва ,а ще ліквідація найкривавішого терориста путіна може зупинити цю імперію зла.
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26.04.2025 08:12 Відповісти
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26.04.2025 08:13 Відповісти
 
 