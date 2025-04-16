РФ атакувала дронами Дніпропетровщину: є руйнування у Кам’янському (оновлено). ФОТОрепортаж

Напередодні до пізнього вечора на Дніпропетровщині працювали сили ППО. Було збито 7 безпілотників, які агресор спрямував на область.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, через атаку БпЛА є руйнування на території приватного підприємства у Кам'янському. Виникло дві пожежі. Пошкоджено 10 авто та газогін.

"Постраждали двоє чоловіків - 39 та 48 років. Лікуватися будуть амбулаторно", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що Нікополь агресор тероризував дронами-камікадзе та артилерією.

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Понівечено приватний будинок, гараж і господарську споруду.







По Новопавлівській громаді Синельниківського району російська армія вдарила КАБами.

Пошкоджено 10 приватних будинків, магазини, інфраструктура, зачепило лінію електропередач.

Як пізніше уточнили у ДСНС, рятувальники ліквідували наслідки російської атаки.

"Вночі 15 квітня ворог атакував безпілотниками місто Кам’янcьке. Постраждали двоє чоловіків. Внаслідок влучання сталося декілька пожеж та руйнування на території приватного підприємства. Пошкоджено 10 автомобілів та газогін. Пожежі ліквідовано", - йдеться у повідомленні.











