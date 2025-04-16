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Новини Фото Обстріли Дніпропетровщини
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РФ атакувала дронами Дніпропетровщину: є руйнування у Кам’янському (оновлено). ФОТОрепортаж

Напередодні до пізнього вечора на Дніпропетровщині працювали сили ППО. Було збито 7 безпілотників, які агресор спрямував на область.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, через атаку БпЛА є руйнування на території приватного підприємства у Кам'янському. Виникло дві пожежі. Пошкоджено 10 авто та газогін.

"Постраждали двоє чоловіків - 39 та 48 років. Лікуватися будуть амбулаторно", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що Нікополь агресор тероризував дронами-камікадзе та артилерією.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти атакували Нікопольщину дронами-камікадзе та з важкої артилерії: пошкоджено будинки й адмінбудівлі. ФОТОрепортаж

Понівечено приватний будинок, гараж і господарську споруду.

наслідки атаки на нікополь
наслідки атаки на нікополь
наслідки атаки на нікополь

По Новопавлівській громаді Синельниківського району російська армія вдарила КАБами.

Пошкоджено 10 приватних будинків, магазини, інфраструктура, зачепило лінію електропередач.

Як пізніше уточнили у ДСНС, рятувальники ліквідували наслідки російської атаки.

"Вночі 15 квітня ворог атакував безпілотниками місто Кам’янcьке. Постраждали двоє чоловіків. Внаслідок влучання сталося декілька пожеж та руйнування на території приватного підприємства. Пошкоджено 10 автомобілів та газогін. Пожежі ліквідовано", - йдеться у повідомленні.

Кам’янcьке після атаки
Кам’янcьке після атаки
Кам’янcьке після атаки
Кам’янcьке після атаки
Кам’янcьке після атаки
Кам’янcьке після атаки

Автор: 

Нікополь (1187) Кам’янське (25) Дніпропетровська область (3717) Криворізький район (132) Нікопольський район (187)


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"...є руйнування у Кам'янському..."

Зато кацапи до оргазму будуть, на травневі свята, дивитися савєцкоє кіно "Висота", яке знімали у Дніпродзержинську....
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16.04.2025 08:34 Відповісти
Ти ще Брєжнєва згадай, він теж кам'янчанин. Кацапам по...уй яке українське місто бомбити!
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16.04.2025 12:44 Відповісти
 
 