Удар РФ по Кам’янському 26 квітня: поранена жінка померла в лікарні

У лікарні померла 88-річна жінка, яка постраждала 26 квітня у Камʼянському на Дніпропетровщині внаслідок російської атаки.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, унаслідок ворожого удару жінка дістала сильні опіки. Увесь цей час лікарі боролися за її життя. Втім, на жаль, воно обірвалося.

Повідомляється, що це друга жертва тієї атаки на місто.

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Нагадаємо, в ніч проти суботи, 26 квітня 2025 року війська РФ атакували дронами Камʼянське Дніпропетровської області. Унаслідок атаки загинув чоловік, постраждали чотири людини - 11-річна дівчинка і три жінки, одна з яких - у важкому стані.