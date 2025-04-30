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Новости Фото Обстрелы Никопольщины
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Россияне атаковали Никопольский район FPV-дронами и артиллерией: пострадала женщина, повреждены дома и предприятие. ФОТОрепортаж

Российские войска весь день били по территории Никопольского района Днепропетровской области FPV-дронами и из артиллерии.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, под вражескими атаками находились Никополь, Покровская, Марганецкая, Мировская и Червоногригорьевская громады.

В результате российских обстрелов пострадала 35-летняя женщина, лечится амбулаторно.

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Кроме того, повреждены частное предприятие, 2 дома, хозяйственная постройка и авто.

Обстрелы Никопольского района 30 апреля
Обстрелы Никопольского района 30 апреля
Обстрелы Никопольского района 30 апреля
Обстрелы Никопольского района 30 апреля

Автор: 

обстрел (27275) Никополь (1029) Днепропетровская область (3981) Никопольский район (205)


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Ударів у відповідь можно не чекати. Терпіть терпіли, ховайте рідних і близьких. Від ворожих обстрілів вас захищати нема кому.
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30.04.2025 19:46 Ответить
 
 