Россияне атаковали Никопольский район FPV-дронами и артиллерией: пострадала женщина, повреждены дома и предприятие. ФОТОрепортаж
Российские войска весь день били по территории Никопольского района Днепропетровской области FPV-дронами и из артиллерии.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, под вражескими атаками находились Никополь, Покровская, Марганецкая, Мировская и Червоногригорьевская громады.
В результате российских обстрелов пострадала 35-летняя женщина, лечится амбулаторно.
Кроме того, повреждены частное предприятие, 2 дома, хозяйственная постройка и авто.
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Jolli Rabbit
показать весь комментарий30.04.2025 19:46 Ответить Мне нравится 0
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