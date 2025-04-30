Россияне атаковали Никопольский район FPV-дронами и артиллерией: пострадала женщина, повреждены дома и предприятие. ФОТОрепортаж

Российские войска весь день били по территории Никопольского района Днепропетровской области FPV-дронами и из артиллерии.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, под вражескими атаками находились Никополь, Покровская, Марганецкая, Мировская и Червоногригорьевская громады.



В результате российских обстрелов пострадала 35-летняя женщина, лечится амбулаторно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Каменскому 26 апреля: раненая женщина умерла в больнице

Кроме того, повреждены частное предприятие, 2 дома, хозяйственная постройка и авто.







