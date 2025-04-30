Росіяни атакували Нікопольщину FPV-дронами та з артилерії: постраждала жінка, пошкоджено будинки і підприємство. ФОТОрепортаж

Російські війська увесь день били по території Нікопольського району Дніпропетровської області FPV-дронами та з артилерії.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під ворожими атаками перебували Нікополь, Покровська, Марганецька, Мирівська і Червоногригорівська громади.



Унаслідок російських обстрілів постраждала 35-річна жінка, лікується амбулаторно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Кам’янському 26 квітня: поранена жінка померла в лікарні

Крім того, пошкоджені приватне підприємство, 2 оселі, господарська споруда і авто.







