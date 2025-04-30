УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9517 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Нікопольщини
121 0

Росіяни атакували Нікопольщину FPV-дронами та з артилерії: постраждала жінка, пошкоджено будинки і підприємство. ФОТОрепортаж

Російські війська увесь день били по території Нікопольського району Дніпропетровської області FPV-дронами та з артилерії.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, під ворожими атаками перебували Нікополь, Покровська, Марганецька, Мирівська і Червоногригорівська громади.

Унаслідок російських обстрілів постраждала 35-річна жінка, лікується амбулаторно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Кам’янському 26 квітня: поранена жінка померла в лікарні

Крім того, пошкоджені приватне підприємство, 2 оселі, господарська споруда і авто.

Обстріли Нікопольщини 30 квітня
Обстріли Нікопольщини 30 квітня
Обстріли Нікопольщини 30 квітня
Обстріли Нікопольщини 30 квітня

Автор: 

обстріл (28596) Нікополь (1198) Дніпропетровська область (3753) Нікопольський район (205)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 