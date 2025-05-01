Зональные тревоги введены на Днепропетровщине

С сегодняшнего дня, 1 мая, в Днепропетровской области меняется система подачи сигнала о воздушной тревоге. Теперь она будет зональной.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Так, он объяснил, что зональная тревога означает, что когда опасность есть только для определенного района - там и будут объявлять тревогу. Для остальной области будет "зеленый".

"Это положительно повлияет на образовательный процесс. Ведь каждый раз, когда звучит сирена, дети прерывают обучение и переходят в безопасное место. Будет способствовать нововведение и работе бизнеса, государственных учреждений", - добавил председатель ОВА.

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Также Лысак отметил, что пока все в тестовом режиме, и сейчас такой локальный подход будут отрабатывать на практике.



"Подчеркиваю, что в любом случае на сообщение об угрозе необходимо реагировать. Это спасает жизни", - добавил он.

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Напомним, 22 февраля в Харькове заработала дифференцированная система оповещения о воздушных тревогах. Отныне сигналы четко разделяются: отдельно для города и отдельно для области.

В марте дифференцированную систему оповещения о воздушных тревогах внедрили в Запорожской области