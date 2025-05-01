Зональні тривоги запроваджено на Дніпропетровщині

Від сьогодні, 1 травня, у Дніпропетровській області змінюється система подання сигналу про повітряну тривогу. Тепер вона буде зональною.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Так, він пояснив, що зональна тривога означає, що коли небезпека є лише для певного району - там і оголошуватимуть тривогу. Для решти області буде "зелений".

"Це позитивно вплине на освітній процес. Адже щоразу, коли лунає сирена, діти переривають навчання та переходять у безпечне місце. Сприятиме нововведення і роботі бізнесу, державних установ", - додав голова ОВА.

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Також Лисак зазначив, що поки що все у тестовому режимі, і нині такий локальний підхід буду відпрацьовувати на практиці.



"Наголошую, що у будь-якому разі на повідомлення про загрозу необхідно реагувати. Це рятує життя", - додав він.

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Нагадаємо, 22 лютого в Харкові запрацювала диференційована, система оповіщення про повітряні тривоги. Відтепер сигнали чітко розділяються: окремо для міста та окремо для області.

У березні диференційовану систему оповіщення про повітряні тривоги впровадили в Запорізькій області, 10 січня - на Черкащині.