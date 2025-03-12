Диференційовану систему оповіщення про повітряні тривоги впровадять у Запорізькій області

У Запорізькій області до кінця тижня впровадять диференційовану систему повітряної тривоги.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на заяву начальника обласної військової адміністрації Івана Федорова.

Як зазначається, залежно від причини повітряної тривоги та пускових позицій ворога, сповіщення вмикатимуть або по всій області, включно із Запоріжжям, або лише на прифронтових територіях.

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Нагадаємо, 22 лютого в Харкові запрацювала диференційована, система оповіщення про повітряні тривоги. Відтепер сигнали чітко розділяються: окремо для міста та окремо для області.