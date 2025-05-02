Ночная атака на Днепропетровскую область: под обстрелом - Никопольский и Синельниковский районы, пострадали двое мужчин

Ночью 2 мая российские захватчики атаковали громады Синельниковского и Никопольского районов Днепропетровщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

В результате атаки БпЛА в Славянской громаде Синельниковского района пострадали двое мужчин. 47-летнего раненого госпитализировали в состоянии средней тяжести. Другой пострадавший 31 года будет лечиться амбулаторно.

Также возникли пожары на двух предприятиях.

По Никопольщине враг ударил FPV-дроном и артиллерией. Попал по Покровской и Червоногригорьевской громадам.

Защитники неба сбили над областью 6 беспилотников.

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