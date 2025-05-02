РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11623 посетителя онлайн
Новости Обстрелы Днепропетровщины
194 1

Ночная атака на Днепропетровскую область: под обстрелом - Никопольский и Синельниковский районы, пострадали двое мужчин

Днепропетровская область

Ночью 2 мая российские захватчики атаковали громады Синельниковского и Никопольского районов Днепропетровщины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.

В результате атаки БпЛА в Славянской громаде Синельниковского района пострадали двое мужчин. 47-летнего раненого госпитализировали в состоянии средней тяжести. Другой пострадавший 31 года будет лечиться амбулаторно.

Также возникли пожары на двух предприятиях.

По Никопольщине враг ударил FPV-дроном и артиллерией. Попал по Покровской и Червоногригорьевской громадам.

Защитники неба сбили над областью 6 беспилотников.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Враг атаковал три района Днепропетровщины: ранена женщина, повреждены дома и газопровод, погибло 30 голов домашних животных. ФОТОрепортаж

Автор: 

Днепропетровская область (3983) Никопольский район (206) Синельниковский район (58)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
От що цікаво: я ще ніразу не чув за 3 роки щоб русня обстріляла Нікопольський трубний завод Пінчука....
показать весь комментарий
02.05.2025 09:33 Ответить
 
 