Ночная атака на Днепропетровскую область: под обстрелом - Никопольский и Синельниковский районы, пострадали двое мужчин
Ночью 2 мая российские захватчики атаковали громады Синельниковского и Никопольского районов Днепропетровщины.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Днепропетровской ОГА Сергей Лысак.
В результате атаки БпЛА в Славянской громаде Синельниковского района пострадали двое мужчин. 47-летнего раненого госпитализировали в состоянии средней тяжести. Другой пострадавший 31 года будет лечиться амбулаторно.
Также возникли пожары на двух предприятиях.
По Никопольщине враг ударил FPV-дроном и артиллерией. Попал по Покровской и Червоногригорьевской громадам.
Защитники неба сбили над областью 6 беспилотников.
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Юра Малко
показать весь комментарий02.05.2025 09:33 Ответить Мне нравится 0
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