Обстрелы Днепропетровской области: повреждено предприятие, которое ремонтирует прифронтовые дороги, ранены двое работников. ФОТОРЕПОРТАЖ

В результате ночной атаки россиян на Днепропетровскую область повреждения получила производственная база "Автомагістраль-Південь", ранения получили двое работников.

Об этом сообщило Государственное агентство восстановления и развития инфраструктуры, передает Цензор.НЕТ.

"Ночью враг повредил производственную базу наших подрядчиков "Автомагістраль-Південь" в Днепропетровской области. Двое работников были ранены, уничтожено 6 единиц техники, которая используется для ремонта прифронтовых дорог, и здания организации", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что это уже не первый случай, когда атакована техника, строительные площадки и базы дорожников. Недавно несколько работников "Автомагістраль-Південь" были ранены во время строительства фортификации на границе с Донецкой областью. Накануне Пасхальных праздников, во время выполнения дорожных работ в Херсонской области вражеский дрон попал в участок активного строительства. Погибли работники подрядной организации RDS.

Читайте также: Ночная атака на Днепропетровщину: под обстрелом - Никопольский и Синельниковский районы, пострадали двое мужчин

"Другие наши подрядные организации также постоянно страдают от обстрелов. Погибают люди. Уничтожаются объекты восстановления. Но восстановление остановить невозможно. Ведь все это нужно для людей, которые живут здесь, и для тех, кто собирается возвращаться. Работы на прифронтовых дорогах необходимы для обеспечения военной логистики и эвакуации раненых", - добавили в госагентстве.

Также читайте: Удар РФ по Каменскому 26 апреля: раненая женщина умерла в больнице







