В течение дня россияне атаковали дронами и КАБами Днепропетровскую область: ранены 4 человека, есть разрушения. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение 2 мая под вражескими обстрелами были Никополь, Марганецкая и Червоногригорьевская громады и Синельниковщина Днепропетровщины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал главы Днепропетровской ОГА Сергея Лысака.
Никопольский район
По Никопольщине враг применял дроны-камикадзе и артиллерию. Громко было в райцентре, Марганецкой и Червоногригорьевской громадах.
Кто пострадал
Четыре человека пострадали. Из-за сильного стресса медицинская помощь понадобилась целой семье. Мальчику, которому нет и трех лет, и его родителям. Еще одна пострадавшая - 42-летняя женщина. У нее осколочное поражение и акубаротравма. Все приходить в себя будут дома.
Повреждения и разрушения
Произошло несколько пожаров - горело здание, которое не эксплуатируется, сухая трава, загорелось и на территории частного домовладения. Повреждены 4 дома, админздание, инфраструктура, линия электропередач.
Синельниковский район
По Синельниковщине агрессор ударил КАБами, попав по Новопавловской громаде. Разрушено здание учебного заведения, которое не эксплуатировалось. Погибших и раненых нет.
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