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Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
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В течение дня оккупанты атаковали три района Днепропетровской области: повреждены дома, автомобили, произошел пожар. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня субботы, 3 мая, российские захватчики атаковали три района Днепропетровщины. Враг бил дронами, артиллерией, РСЗО и КАБами.

Об этом в телеграм сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Никопольщина, обстрелы

"В течение дня враг бил по Никопольщине артиллерией и дронами-камикадзе. Поцелил по Никополю, Покровской, Марганецкой, Мировской, Червоногригорьевской громадах", - говорится в сообщении.

Никопольщина, обстрелы

В результате вражеских обстрелов  побиты три частных дома, четыре авто, инфраструктура. Повреждения также есть на территории транспортного предприятия.

Никопольщина, обстрелы

Оккупанты атаковали и Синельниковский район - здесь от ударов пострадали Великомихайловская и Новопавловская громады. Агрессор применял РСЗО "Град" и КАБ. Из-за обстрелов побиты четыре частных дома и здания, которые не эксплуатировались.

Никопольщина, обстрелы

По Зеленодольской громаде Криворожского района захватчики ударили FPV-дроном. Произошел пожар, его потушили.

Никопольщина, обстрелы

Отмечается, что обошлось без погибших и пострадавших.

Никопольщина, обстрелы

Смотрите также: В течение дня россияне атаковали дронами и КАБами Днепропетровскую область: ранены 4 человека, есть разрушения. ФОТОрепортаж

Автор: 

Никополь (1032) Днепропетровская область (3989) Никопольский район (210) Синельниковский район (60)


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Такого поздоровлення ***** тобі на 9травня і ина кожен день.
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03.05.2025 20:04 Ответить
 
 