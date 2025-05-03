В течение дня оккупанты атаковали три района Днепропетровской области: повреждены дома, автомобили, произошел пожар. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня субботы, 3 мая, российские захватчики атаковали три района Днепропетровщины. Враг бил дронами, артиллерией, РСЗО и КАБами.

Об этом в телеграм сообщил глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"В течение дня враг бил по Никопольщине артиллерией и дронами-камикадзе. Поцелил по Никополю, Покровской, Марганецкой, Мировской, Червоногригорьевской громадах", - говорится в сообщении.

В результате вражеских обстрелов побиты три частных дома, четыре авто, инфраструктура. Повреждения также есть на территории транспортного предприятия.

Оккупанты атаковали и Синельниковский район - здесь от ударов пострадали Великомихайловская и Новопавловская громады. Агрессор применял РСЗО "Град" и КАБ. Из-за обстрелов побиты четыре частных дома и здания, которые не эксплуатировались.

По Зеленодольской громаде Криворожского района захватчики ударили FPV-дроном. Произошел пожар, его потушили.

Отмечается, что обошлось без погибших и пострадавших.

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