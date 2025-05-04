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Новости Фото Обстрелы Никопольщины
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Войска РФ нанесли удар из "Града" по Никопольскому району: повреждены дома и три предприятия. ФОТО

Ночью 4 мая 2025 года российские войска обстреляли из РСЗО "Град" Никопольщину Днепропетровской области. Выпустили по районному центру 40 снарядов. Возник пожар, который уже потушили.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, повреждены три предприятия, два многоквартирных дома и столько же частных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В течение дня оккупанты атаковали три района Днепропетровщины: повреждены дома, авто, произошел пожар. ФОТОрепортаж

Последствия атаки на Никопольщину
Последствия атаки на Никопольщину
Последствия атаки на Никопольщину

По данным ОВА, утром враг терроризировал Марганецкую и Покровскую громады. Целился fpv-дронами, открывал огонь из артиллерии.

"Запускал агрессор ночью на область и "Шахеды". В результате атаки в Днепровском районе изуродовано сельскохозяйственное предприятие. На территории произошло возгорание, которое спасатели укротили", - говорится в сообщении.

По Новопавловской громаде на Синельниковщине противник вечером применил БпЛА. Пострадали двое полицейских.

В общем, как отмечается, ночью защитники неба сбили над Днепропетровщиной 3 беспилотника.

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Никополь (1033) Днепропетровская область (3989) Никопольский район (210)


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Останнім часом тільки одне читаєш, росія вдарила, росія запустила, росія атакувала, а Україна, що у відповідь ?
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04.05.2025 08:10 Ответить
Вам що мало марафону, на якому Боневтік з войовничою і геройською борідкою розповідає хрипластим голоском про свої подвиги? А якщо бути справедливим, то якби Боневтік Потужно-Брехливий не розмінував Чонгар, не познімав міни з містків та не відвів наші війська, то кацапи не підійши за 40 кілометрів, а то і ближче до Нікополя, не били б ГРАДами, та не підірвали б дамбу і не знищили водосховище.
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04.05.2025 08:19 Ответить
Від берега Нікополя до окупантів через Дніпро відстань 5 км.
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04.05.2025 10:30 Ответить
 
 