Войска РФ нанесли удар из "Града" по Никопольскому району: повреждены дома и три предприятия. ФОТО

Ночью 4 мая 2025 года российские войска обстреляли из РСЗО "Град" Никопольщину Днепропетровской области. Выпустили по районному центру 40 снарядов. Возник пожар, который уже потушили.

Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

Как отмечается, повреждены три предприятия, два многоквартирных дома и столько же частных.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В течение дня оккупанты атаковали три района Днепропетровщины: повреждены дома, авто, произошел пожар. ФОТОрепортаж







По данным ОВА, утром враг терроризировал Марганецкую и Покровскую громады. Целился fpv-дронами, открывал огонь из артиллерии.

"Запускал агрессор ночью на область и "Шахеды". В результате атаки в Днепровском районе изуродовано сельскохозяйственное предприятие. На территории произошло возгорание, которое спасатели укротили", - говорится в сообщении.

По Новопавловской громаде на Синельниковщине противник вечером применил БпЛА. Пострадали двое полицейских.

В общем, как отмечается, ночью защитники неба сбили над Днепропетровщиной 3 беспилотника.