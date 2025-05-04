Войска РФ нанесли удар из "Града" по Никопольскому району: повреждены дома и три предприятия. ФОТО
Ночью 4 мая 2025 года российские войска обстреляли из РСЗО "Град" Никопольщину Днепропетровской области. Выпустили по районному центру 40 снарядов. Возник пожар, который уже потушили.
Об этом сообщил в телеграмм-канале глава Днепропетровской ОГА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.
Как отмечается, повреждены три предприятия, два многоквартирных дома и столько же частных.
По данным ОВА, утром враг терроризировал Марганецкую и Покровскую громады. Целился fpv-дронами, открывал огонь из артиллерии.
"Запускал агрессор ночью на область и "Шахеды". В результате атаки в Днепровском районе изуродовано сельскохозяйственное предприятие. На территории произошло возгорание, которое спасатели укротили", - говорится в сообщении.
По Новопавловской громаде на Синельниковщине противник вечером применил БпЛА. Пострадали двое полицейских.
В общем, как отмечается, ночью защитники неба сбили над Днепропетровщиной 3 беспилотника.
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