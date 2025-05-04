Оккупанты сбросили КАБ на Новопавловскую громаду Днепропетровской области: погиб мужчина, произошли пожары

Во второй половине дня воскресенья, 4 мая, российские захватчики сбросили КАБ на Новопавлинскую громаду Днепропетровщины. Вследствие атаки погиб мужчина.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, информирует Цензор.НЕТ.

"После обеда российские войска ударили КАБом по Новопавловской громаде Синельниковского района. Погиб 54-летний мужчина. Искренние соболезнования родным", - написал чиновник.

Также вследствие вражеской атаки произошло два пожара. Загорелись частный дом и хозяйственная постройка.

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