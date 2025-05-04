Окупанти скинули КАБ на Новопавліську громаду Дніпропетровщини: загинув чоловік, сталися пожежі
У другій половині дня неділі, 4 травня, російські загарбники скинули КАБ на Новопавліську громаду Дніпропетровщини. Унаслідок атаки загинув чоловік.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.
"Пообіді російські війська вдарили КАБом по Новопавлівській громаді Синельниківського району. Загинув 54-річний чоловік. Щирі співчуття рідним",- написав посадовець.
Також внаслідок ворожої атаки сталося дві пожежі. Зайнялися приватний будинок та господарська споруда.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Чайка Київ
показати весь коментар04.05.2025 18:24 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль