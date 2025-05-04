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Новини Обстріли Дніпропетровщини
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Окупанти скинули КАБ на Новопавліську громаду Дніпропетровщини: загинув чоловік, сталися пожежі

окупанти атакували Дніпропетровщину

У другій половині дня неділі, 4 травня, російські загарбники скинули КАБ на Новопавліську громаду Дніпропетровщини. Унаслідок атаки загинув чоловік.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Пообіді російські війська вдарили КАБом по Новопавлівській громаді Синельниківського району. Загинув 54-річний чоловік. Щирі співчуття рідним",- написав посадовець.

Також внаслідок ворожої атаки сталося дві пожежі. Зайнялися приватний будинок та господарська споруда.

Дивіться також: Російські окупанти від вечора кілька разів атакували Дніпропетровщину, поранено трьох людей. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (28657) КАБ (363) Дніпропетровська область (3766) Синельниківський район (61) Новопавлівка (2)


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04.05.2025 18:24 Відповісти
 
 